Conectamos Sant Cugat con el mundo para generar oportunidades

Sant Cugat se ha convertido en 'la ciudad de las oportunidades' haciendo, durante más de dos décadas, exactamente lo que hemos vuelto a hacer, pero en este caso en China: salir a buscar referentes en industria, conocimiento y talento con los que buscar sinergias y desarrollarnos juntos. Hace 25 años éramos una ciudad de 50.000 habitantes. Hoy somos casi 100.000 personas y el municipio con el PIB per cápita más alto de Catalunya, y entre los más altos de España. Este salto es el resultado de decidir, año tras año, abrirnos en vez de cerrarnos.

Sé que lo que preocupa a la ciudadanía es la acera de la calle, el alquiler que sube más rápido que el sueldo, o si los jóvenes podrán quedarse a vivir aquí, en lugar de ver que nuestro ayuntamiento se va a China. Este viaje es parte de nuestro Plan de Internacionalización para que cada empresa que llega, cada empresa que crece, y cada acuerdo de colaboración que firmamos se traduzca en más ocupación de calidad, innovación y más recursos para dar respuesta a los vecinos y vecinas de Sant Cugat.

Tenemos un entorno inmejorable, con más de 3.200 empresas, cuatro universidades de prestigio, siete centros tecnológicos, e iniciativas como la Barcelona Innovation Valley Alliance (BIVA), con las que hemos consolidado uno de los ecosistemas empresariales y de innovación más potentes de Catalunya. Herramientas como estas nos ayudan a volver a hacer de Sant Cugat la ciudad de las oportunidades: el lugar donde cualquier persona -como individuo, como familia, y como profesional- puede desarrollar al máximo su potencial. Esto lo hacemos sobre tres pilares: la ciudad justa, que no deja a nadie atrás; la ciudad próspera, donde la prosperidad genera bienestar; y la ciudad democrática y participada, donde decidimos juntos hacia dónde vamos.

Es en este contexto que una representación del Ayuntamiento de Sant Cugat con Sant Cugat Empresarial, la Cambra de Comerç de Terrassa, Esade y ACCIÓ, hemos visitado Changzhou, una ciudad de 5,4 millones de habitantes del área metropolitana de Shanghai, y uno de los ecosistemas más potentes del mundo en vehículo eléctrico.

Allí firmamos el primer Convenio Marco de Colaboración entre Ciudades para la Promoción Económica y la Innovación, un acuerdo que nos abre la puerta a atraer inversión, transferencia de tecnología y talento, gracias también a los contactos con empresas líderes globales en automoción eléctrica, tecnología hidráulica y recarga eléctrica, y con la Universidad de Changzou.

Cierto es que Changzhou queda lejos del día a día de una calle de nuestra casa. Pero mi compromiso es resolver lo urgente de cada día sin dejar nunca de construir el Sant Cugat del mañana, porque ambos van atados. Hasta la fecha hemos avanzado mucho: somos la ciudad con más 'startups' por habitante de Catalunya; estamos dirigiéndonos del 2% de vivienda protegida hacia el 15% previsto para 2040; hemos impulsado planes para poner la ciudad al día en instalaciones municipales, lo que nos permitirá, entre otras, inaugurar en octubre el nuevo Teatre de la Unió o el nuevo pabellón deportivo de La Guinardera, e iniciar la construcción de la pasarela peatonal y bicicletas sobre la AP-7 o de una residencia pública para la gente mayor de Sant Cugat.

Convenios como el que acabamos de firmar en China nos permitirán ser aún más ambiciosos y generar nuevas oportunidades para seguir transformando Sant Cugat en los próximos años. Una ciudad de las oportunidades sólo lo es de verdad cuando construye estas oportunidades para los santcugatenses.