A Illa le conviene la victoria de Feijóo

Esta semana se cumplen dos años de la elección de Salvador Illa como president de la Generalitat. Al llegar al ecuador de su mandato es un buen momento para hacer balance. Illa lo tenía todo de cara para que hoy en día las encuestas le sonrieran, pero no es así. ¿Por qué? Salvador Illa tomo posesión con una idea clara: la normalización de Catalunya tras los años convulsos del 'procès' y una propuesta que generaba consenso: la resolución de la crisis de la vivienda, que es la primera preocupación de los catalanes.

A favor del president juega la falta de oposición. Ni Puigdemont, ni Junqueras pueden confrontar con él en las sesiones de control. Puigdemont pegó una espantada y se volvió a Waterloo y Junqueras votó a favor de la investidura convirtiéndose en subsidiario del PSC y sigue inhabilitado por malversación. Ideas claras y falta de oposición auguraban una legislatura que proyectaría a Illa a una victoria incontestable en 2028, pero todo se ha torcido.

El desastre de Rodalies, en el que Illa no puede escurrir el bulto acusando a otros, porque la gestión es compartida con el Gobierno central de su mismo partido, las huelgas educativas, médicas y de otros colectivos y la sensación de que en lo de la vivienda no ha encontrado la tecla para resolver el problema han apagado la buena estrella de Salvador Illa.

Buscando opacar a Junts, el president ha dado cancha a Sílvia Orriols en el Parlament y esta ha aceptado el evite y lo ha usado para convertir la inmigración en un tema central del debate. En la última encuesta publicada por EL PERIÓDICO, Orriols amenaza con devorar a su mentor parlamentario. A Illa le queda la carta anti PP. Catalunya es la aldea gala del sanchismo. Fracasada la carta de la gestión, la formación de un Gobierno central de PP y Vox puede ser la última carta que le quede a Illa para retener la presidencia presentándose a sí mismo como defensor de las esencias frente a un gobierno poco proclive a atender las inacabables demandas nacionalistas.