Cómo se crearon los fondos para comprar el ático de Martínez Campos

El portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. / COMUNIDAD DE MADRID

«No, todavía no», contesta la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, cuando el pasado sábado le preguntaron si entendía «lo de Isabel Díaz Ayuso y el ático» que ha comprado la Comunidad de Madrid. Uno suele decir que «no entiende» algo cuando quien se explica es confuso. Pero también se afirma en sentido negativo: ¡No entiendo cómo se puede hacer algo así! No parece que la diputada, a quien le sobran recursos ante la prensa, haya querido evitar un titular que daña a una presidenta de la Comunidad acostumbrada a exigir la lealtad incondicional.

Según el economista Carlos Sánchez Mato, exdelegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, los millones de la operación de compra del ático de la madrileña calle de Martínez Campos, barrio de Chamberí, fueron autorizados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 12 de noviembre de 2025. Fueron 9.052.666,86 euros.

Hasta ahora se asumía que la compra del ático, en fecha 14 de abril de 2026, por 6,3 millones de euros, no se incluyó en el presupuesto 2026. A la pregunta de cómo sabe que precisamente fueron esos fondos los presupuestados, el economista apunta que dos fuentes así se lo han asegurado. Los 9 millones presupuestados superan largamente los 6,3 millones pagados.

La inmobiliaria Promora, que vendió el ático de la famosa Astrid Gil-Casares, escritora, exesposa del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, ha informado que la operación de venta comenzó en enero de 2026.

Parece difícil que se proveyeran en la CAM fondos el 12 de noviembre de 2025 a menos que ya se conociera el deseo de vender.

Acuerdo Comunidad de Madrid sobre Planifica Madrid / CAM

Pero si la operación se cerró el 14 de abril, como parece aceptarse, tampoco se ha informado cuándo la CAM aportó los fondos para que Planifica Madrid hiciera la compra. Además, antes del cierre, tuvo que haber negociaciones: reserva, arras, contrato de compraventa, comisión de agencia.

Nada de esto se conoce. Tampoco los informes de cuentas de Planifica Madrid reflejan una nota con posterioridad a las presentadas a finales de febrero de 2025; ni, por supuesto, rastro en la auditoría.

Se ha tratado como una operación secreta de Estado.

Por ello, Cayetana Álvarez de Toledo no se entiende. Lo que, en cambio, sí se entiende es que todo secretismo tiene su afán. Y en este caso hay que apuntar que Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, han puesto a la venta su piso y su ático en el barrio de Chamberí. Están a la espera de una plusvalía de campeonato. Y eso que llegó Astrid Gil-Casares y su ático —la escritora no dice nada tras firmar un acuerdo de confidencialidad—, lo que entraba dentro de los planes de Isabel Díaz Ayuso y su pareja.

Una primera y urgente decisión: no perder el ático de Martínez Campos. Ya veremos qué hacer.

De momento, lo aparcamos.

Y de pronto: ¡bum!