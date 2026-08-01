Opinión | El mar alrededor
Las líneas rojas
La mayor crisis migratoria que azota estos días a España, con la llegada de miles de personas a Ceuta, ha reabierto una de las grietas más vulnerables de la unidad europea. Y no es una grieta menor: es un punto débil que Estados Unidos, Israel o Rusia han sabido leer con frialdad estratégica.
Los motivos de unos y otros pueden ser distintos, pero la coincidencia de intereses es evidente. En ese tablero envenenado, Giorgia Meloni juega su propia partida, atrapada entre la presión de sus aliados, la competencia de rivales aún más radicales en materia migratoria y un calendario electoral que convierte cada gesto en cálculo. Italia fue de las primeras en levantar la voz ante lo ocurrido en Ceuta, en pedir mano dura y en situar el debate en términos de frontera, orden y amenaza, pese a que ni siquiera comparte frontera terrestre con España. El 'timing' no ha sido casual, tampoco los actores principales en el conflicto.
Hace tiempo que las líneas rojas se saltan sin pudor. Lo vemos en Ucrania y en Gaza, en la normalización de guerras que ya forman parte del paisaje informativo europeo, y en la manera en que Donald Trump sigue agitándolo todo desde fuera y desde dentro del sistema político occidental. Lo vemos también en la guerra de los aranceles, con la que Estados Unidos ha sacudido la economía mundial y han arrastrado a la factura de los hogares el impacto de la macroeconomía. Ni una guerra con Irán nos deja al margen, y su cadena de consecuencias influye en los flujos turísticos y el precio de los alimentos en el mercado o la gasolina.
Y lo vemos ahora en Ceuta, donde un episodio de presión migratoria se convierte, en cuestión de horas, en munición diplomática y en argumento electoral.
De Castillejos a Ceuta, nadie debería ser tratado como una pieza intercambiable de un pulso geopolítico. Ni los ceutíes, que han vivido estos días con angustia e impotencia, ni los migrantes, empujados por malos cálculos políticos y redes mafiosas.
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