La soberanía que se decide en las empresas

22/03/2023 Servidores de datos durante una jornada de puertas abiertas al centro de datos Digital Realty, a 22 de marzo de 2023, en Madrid (España). ECONOMIA Alberto Ortega - Europa Press / Alberto Ortega - Europa Press / Europa Press

Llevo meses escuchando hablar de soberanía digital en foros, instituciones y titulares. Es una conversación necesaria, casi siempre planteada desde el ángulo geopolítico o regulatorio. Pero hay otra, igual de decisiva, que avanza con menos ruido: la que está ocurriendo dentro de las empresas.

Cada semana me reúno con compañías que se hacen preguntas muy concretas: ¿quién controla mis datos? ¿dónde se procesan? ¿qué pasa con mi actividad si falla un gran proveedor? ¿cuánto me costaría cambiarlo si mañana cambian las condiciones? No son preguntas ideológicas. Son preguntas de negocio. Y la respuesta a todas ellas tiene un nombre: soberanía estratégica.

Durante años, las empresas han comprado tecnología por partes en función de las necesidades: conectividad, 'cloud', ciberseguridad. Ese mundo se ha acabado. Hoy lo que buscan es resolver problemas de negocio de forma integrada, combinando varias tecnologías a la vez. Un hospital que necesita procesar información clínica sensible cerca de donde se genera. Un puerto que quiere automatizar inspecciones con drones pilotados en remoto, antes de que atraque el barco. Una fábrica que no puede permitirse ni un minuto de parada. Ahí, en lo tangible, la soberanía deja de ser un concepto y se convierte en ventaja competitiva.

La inteligencia artificial ha acelerado esta urgencia. La IA ha cambiado la pregunta: ya no es qué podemos hacer con los datos, sino cómo se gestionan, quién los controla. Sin soberanía, la IA será una herramienta más. Con soberanía, puede convertirse en una ventaja competitiva difícil de copiar.

Quiero ser claro en algo: soberanía no significa aislamiento territorial y menos empresarial. No se trata de levantar muros tecnológicos ni de renunciar a los mejores socios globales. Se trata de libertad de elección. Una empresa soberana es una empresa menos expuesta al bloqueo de proveedores, con más capacidad de negociación, mejor preparada para cumplir la regulación y más resiliente ante cualquier crisis. Eso, en un tejido empresarial como el de muchas comunidades españolas, industrial, exportador, con miles de pymes que compiten en mercados globales, no es un lujo. Es, en el medio y largo plazo en esta economía que vivimos, supervivencia.

¿Qué deben hacer las empresas? Empezar por diagnosticar: entender sus dependencias, medir su exposición, decidir qué nivel de control necesita cada servicio. No todo requiere el mismo grado de soberanía, incluso hay aspectos que no necesitan soberanía. Pero todo requiere una decisión consciente. Las elecciones tecnológicas que se tomen hoy condicionarán los costes, la seguridad y la competitividad de los próximos diez años.

En Telefónica, para ser la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales, estamos proporcionando más y mejores servicios en este sentido a las empresas y administraciones, mientras contribuimos a la soberanía tecnológica de Europa. Así, vamos acompañando a las empresas en este camino, con casos reales en sanidad, puertos, industria y ciudades. Porque la soberanía se demuestra en un centro de datos, sí, pero también cada vez que una empresa puede operar, innovar y crecer con control sobre lo que es crítico para ella. Infraestructura y capacidad de decisión no son dos soberanías distintas: son una sola. Esa es la transformación que importa. Y ya ha empezado.