El factor Aliança Catalana

Las encuestas apuntan a un crecimiento sostenido de Aliança Catalana. Algunos sondeos incluso la sitúan como segunda fuerza política en Catalunya. Conviene ser prudentes, porque las expectativas demoscópicas no siempre se confirman. Pero, si lo hicieran, el ascenso de Aliança podría tener consecuencias que irían más allá de la competición dentro del independentismo y afectarían a la gobernabilidad tanto en Catalunya como, potencialmente, en el conjunto de España.

En Catalunya, ese escenario alteraría los equilibrios sobre los que ha descansado la política de la última década. No solo fragmentaría aún más el bloque soberanista, sino que podría dificultar las dos fórmulas de gobierno que han estructurado la competición reciente. Por un lado, una mayoría de izquierdas tendría más dificultades para reunir los apoyos necesarios. Por otro, mientras se mantuviera el cordón sanitario, una eventual mayoría independentista podría no traducirse en una mayoría de gobierno. El resultado sería un Parlamento con mayorías aritméticas, pero con menos combinaciones políticamente viables para formar un ejecutivo estable.

Las implicaciones no se limitarían a Catalunya. La evolución del sistema de partidos catalán suele proyectar sus efectos sobre la política española. Aunque Aliança Catalana ha manifestado su voluntad de circunscribir su actividad al ámbito catalán y ha anunciado una reforma estatutaria para impedir concurrir a las elecciones generales, esa modificación todavía no se ha materializado. Mientras no lo haga, no puede descartarse un cambio de estrategia si los incentivos políticos así lo aconsejaran. En ese caso, la entrada de Aliança en unas elecciones generales fragmentaría la representación del nacionalismo catalán en el Congreso, dificultando la construcción de una mayoría como la de 2023, que muchos consideran todavía plausible.

Si esas previsiones acabaran confirmándose, también habría que reconsiderar una estrategia basada en la idea de que la fragmentación del adversario acaba debilitándolo. Si parte del cálculo socialista respondía a esa lógica, tanto respecto al independentismo catalán como a la derecha española, el resultado podría ser justamente el contrario. La experiencia comparada sugiere que este tipo de estrategias puede ofrecer ventajas electorales a corto plazo, pero también generar efectos difíciles de controlar sobre el sistema de partidos y la formación de mayorías. En Catalunya, el principal perjudicado por la consolidación de Aliança Catalana podría no ser tanto Junts como el PSC, que podría encontrarse sin una mayoría suficiente para gobernar aun siendo la fuerza más votada. Y, si Aliança acabara concurriendo también a unas elecciones generales, la fragmentación de la representación del nacionalismo catalán dificultaría la reedición de una mayoría como la que hizo posible la investidura de 2023. En ambos casos, una estrategia concebida para debilitar al adversario favoreciendo la fragmentación podría acabar limitando, sobre todo, la propia capacidad para gobernar.