¿Está EEUU esquilmando a Venezuela pese a los terremotos?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas en la Casa Blanca (EE.UU). / Octavio Guzmán / EFE

La Administración de Donald Trump ha recaudado más de 13.000 millones de dólares procedentes de las ventas de petróleo venezolano este año, según cálculos del Financial Times, pero no ha explicado qué ha ocurrido con ese dinero.

Según dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, Washington iba a ir transfiriendo al Gobierno interino de Delcy Rodríguez partidas destinadas a gastos concretos, como servicios sanitarios e infraestructuras públicas. El Tesoro supervisaría el proceso y aprobaría los presupuestos mensuales del Gobierno, decidiendo qué gastos autoriza.

Estados Unidos creó inicialmente una cuenta en Catar para canalizar parte de los ingresos procedentes de la venta del petróleo venezolano. La cuenta se abrió fuera de Estados Unidos para evitar que los fondos fueran embargados por las sanciones.

La opacidad de ese fondo es casi total, informa FT. En abril, el alto funcionario del Departamento de Estado Michael Kozak afirmó ante el Congreso que se habían enviado a Venezuela unos 3.000 millones de dólares y que KPMG estaba auditando las cuentas.

Pero la web creada por el Gobierno de Caracas para rastrear los ingresos, Transparencia Soberana, solo registra un movimiento: 300 millones de dólares en marzo.

El asunto ya está siendo cuestionado por legisladores de ambos partidos en Estados Unidos, especialmente después de que Trump se jactara de que Estados Unidos estaba ganando miles de millones de dólares con el petróleo venezolano. "Están tomando su petróleo a punta de pistola, vendiéndolo y decidiendo para qué se usará ese dinero de un país de 30 millones de personas", se quejó el senador demócrata Chris Murphy.

El aparente expolio es, si cabe, más inaceptable tras los dos terremotos del 24 de junio, que causaron más de 5.000 muertes y dejaron sin hogar a cerca de 18.000 personas. El Banco Mundial cifra el coste de la reconstrucción en hasta 50.000 millones. Sin embargo, Venezuela ha tenido que recurrir a 346 millones de dólares procedentes de su propio tramo de reserva en el FMI para financiar la reconstrucción.

La intervención estadounidense del pasado 3 de enero -la captura y el traslado forzoso a Estados Unidos de Nicolás Maduro, dirigente de facto sin legitimidad electoral reconocida- despertó la expectativa de que se abriría una vía de cambio tanto para la ruinosa situación económica del país como para su régimen político dictatorial.

Solo hay algunos indicios de lo segundo, reformas del sistema judicial y de la ley de hidrocarburos y, sobre todo, una ley de amnistía que alimenta las esperanzas de una transición que, de momento, no llega.

Hay negociaciones entre el chavismo y la oposiciónprevistas para comenzar el próximo 1 de agosto con un encuentro entre Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2025, y Dinorah Figuera, opositora que ha vivido exiliada en España y presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, la última reconocida oficialmente por Estados Unidos. El proceso está tutelado por un hombre de Marco Rubio, Mauricio Claver-Carone, el “virrey” de Venezuela. El objetivo declarado es que las conversaciones desemboquen en unas elecciones libres y justas, aunque todavía no existe un calendario electoral cerrado.

Pero los venezolanos no pueden esperar más. Es urgente que Washington entregue a Venezuela los fondos que pertenecen al país y deben beneficiar ya a su población.