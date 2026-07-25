Campeones del mundo: ¿Es la segunda estrella una señal de bonanza económica?

Este Mundial quedará marcado en el recuerdo de muchos millones de aficionados que han disfrutado con la victoria de la selección. El gol de Ferran Torres que nos dio la victoria generó tanta alegría que los sismógrafos de muchas localidades registraron un aumento de su actividad. Sin duda, ha sido un Mundial de récord. 16 millones de personas vieron por televisión la prórroga con Argentina y, en Estados Unidos, 38,9 millones de aficionados siguieron la retransmisión en inglés. Se trata del partido de fútbol con mayor audiencia en Estados Unidos desde que hay registros históricos.

En estos momentos de celebración, una pregunta que ha aparecido de forma repetida en diversos medios es la de si el éxito deportivo de la selección se convierte también en un éxito colectivo desde la perspectiva de un mayor crecimiento económico. Aunque realizar previsiones económicas en un entorno tan cambiante siempre es arriesgado, parece razonable responder que sí, que el impacto económico de ganar el Mundial es positivo para la economía española.

En 2024, la revista 'Oxford Bulletin of Economics and Statistics' publicó un estudio que analizaba el impacto económico de ganar el Mundial utilizando una metodología conocida y contrastada. El análisis realizado cubría el período entre 1961 y 2021, analizando un total de 48 países, con 6 países en la muestra que en diferentes momentos habían ganado un Mundial. Los resultados son claros y estadísticamente significativos. Ganar el Mundial impulsa la economía del país ganador en aproximadamente un 0,5% del PIB. La cifra puede parecer moderada, pero estamos hablando de cerca de 8.400 millones de euros, aproximadamente unos 170 euros por habitante -aunque no pensemos que ese impacto se reparte de forma igualitaria-.

Una segunda conclusión del análisis mencionado, elaborado por el profesor Marco Mello, es que es un efecto temporal que se concentra principalmente en los dos trimestres posteriores a ganar la Copa, básicamente de aquí a Navidad. Una pregunta interesante es: ¿qué mecanismo está detrás de este efecto? Algún lector podría pensar que un cierto mayor consumo interno: el estado de ánimo de ganar invita a salir con familia y amigos, más cenas, comidas y algunas tardes en las terrazas. Sin negar que pueda ser así, los datos confirman que el consumo interno no es el motivo principal, sino el aumento de las exportaciones.

El país ganador aumenta sus ventas al exterior porque se beneficia de una mejor imagen de marca. Nuestra selección, con un fútbol atractivo, moderno y eficiente, transmite una imagen de calidad, innovación y buen hacer. Todos esos atributos, de alguna manera, se contagian a la marca España. Los productos que ya vendemos al exterior se benefician de esa imagen, y ello impulsa las ventas. En una economía abierta como la española este efecto no es menor.

No solo se trata de más ventas, sino que también podría generarse un cierto aumento de la inversión. España ha estado presente en todo el mundo durante semanas y, además, lo ha hecho como campeón de una competición, sin duda, complicada. Ese aumento de la atención también se traslada, en cierta medida, a inversión futura.

Cuando hablamos del aumento de las exportaciones también hemos de pensar en el turismo. La victoria de España en el Mundial puede aumentar el interés por visitar nuestro país, especialmente entre turistas de mercados lejanos, como Estados Unidos, que además cuando nos visitan, lo hacen por más días y con un mayor gasto por visitante. En un país que rozará, si no llega, a los 100 millones de turistas internacionales, puede no parecer un impacto tan relevante, pero todo suma en el cómputo del Producto Interior Bruto. Por cierto, si bien ganar el Mundial aporta a la economía, ser el país organizador, en base a los datos y a la experiencia previa, no está tan claro que genere un impacto económico positivo. Que eso sea así depende de muchas circunstancias.

Sin duda, el debate sobre cuánto y mediante qué canales ganar un evento deportivo como el Mundial de Fútbol impacta en la economía es intelectualmente interesante. Pero más allá de las cifras, lo que de verdad importa, no sé si se mide en euros. Millones de niños y adolescentes han visto y han disfrutado de este éxito deportivo. Pero las lecciones importantes tienen que ver con la perseverancia, ¿recordamos el empate en el primer partido? La principal lección es la importancia del trabajo en equipo y la motivación por un objetivo compartido.

Cuando quieran esbozar una leve sonrisa recuerden el minuto 106, cuando Nico cabecea a Ferran Torres. El resto ya es historia. Feliz verano.