Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosAndicCamp NouZapateroPedro SánchezViviendaMadridVillarrobledoCarlos Sobera
instagramlinkedin
Opinión | Geopolítica
Rafael Vilasanjuan

Rafael Vilasanjuan

Periodista

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Añádenos en Google

Así cae el mundo

La guerra de Irán empuja a Trump al abismo, pero abre un escenario de caos en toda la región cuyas consecuencias son imprevisibles

Trump eleva la presión sobre Irán: amenaza con un "ataque masivo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas en la Casa Blanca (EE.UU).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas en la Casa Blanca (EE.UU). / Octavio Guzmán / EFE

Lo siento, me gustaría hablar de otros lugares, pero se hace imposible salir del universo Trump, cada vez más reducido, peligroso e irracional a partir de una guerra en Irán que le está hundiendo y que puede arrastrarnos a todos. Quería cambiar el régimen, ahora ya solo quiere venganza y anuncia la posibilidad de un ataque masivo. La guerra de Irán empuja a Trump al abismo, pero abre un escenario de caos en toda la región cuyas consecuencias son imprevisibles. Por segunda vez el Congreso le ha dicho que la pare, que es ilegal y va contra la Constitución y que la mayoría del pueblo americano, no necesariamente afín a uno u otro partido, no le ve sentido.

Washington ya ha empezado a recibir los primeros soldados muertos y eso solo puede aumentar la crítica a una batalla sin justificación económica o geopolítica, más allá de la pleitesía absurda a la megalomanía criminal del líder israelí Binyamín Netanyahu. Por más que intente desviar la atención sobre la imposibilidad de conseguir un alto el fuego, amenazando con nuevos aranceles a medio centenar de países, la realidad es que las piezas del dominó regional de Oriente Medio van cayendo una a una y pueden llegar hasta el Sahel en África. Palestina -no solo Gaza, también Cisjordania- sigue ocupada, asediada y masacrada por el ejército israelí; el alto el fuego en el Líbano es pura ilusión; Irán ha atacado Jordania, un país que pretendía mantener cierta neutralidad y ahora la guerrilla proiraní de Yemen ataca a los barcos que pasan por el Mar Rojo. Situados estratégicamente en la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, controlan otra vía por donde circula el 12% del comercio mundial y la ruta de mayor tráfico entre Europa y Asia. Teníamos Ormuz bloqueado y ahora ya son dos estrechos. Hasta los socios árabes recelan de EEUU y empiezan a mirar relaciones más estables con países como Turquía, India y, sobre todo, China. En resumen, lo que no sucedía con las guerras en Siria, Afganistán o Irak, es la principal amenaza en Irán, donde un ataque masivo tiene potencial de convertirse en una guerra mundial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sandra y José, padres de 4 hijos, sobre su vida en el bosque: 'Nuestros hijos no van a la escuela, sino que los educamos en casa
  2. La terapeuta de los Andic mueve ficha y busca asesoramiento en un reputado despacho de penalistas de Barcelona
  3. Carlos Sobera presentará ‘Rueda la letra', el nuevo ‘Pasapalabra' de Telecinco con El Rosco
  4. Sánchez busca extender su influencia en la ONU con Díaz y Planas tras el salto de exministros a la Comisión y el BEI
  5. La madre del bebé maltratado de Barcelona declara ante el juez que consultó en internet información sobre fisuras anales
  6. Multa de 3.000 euros a una tienda de barrio de la Sagrada Familia por su escaparate histórico
  7. El Congreso reforma su reglamento para facilitar que ERC o Junts tengan grupo parlamentario en el futuro
  8. La fiscalía pide siete años de cárcel para Oriol Puig por un contrato irregular cuando era director del Meteocat

El filtro adecuado

El filtro adecuado

Catalunya se alía con Vietnam para facilitar la entrada de las startups tecnológicas catalanas en su mercado

Catalunya se alía con Vietnam para facilitar la entrada de las startups tecnológicas catalanas en su mercado

Fernanfloo manda un mensaje a Plex antes de la Velada del Año 6: "Piensa que va a ser fácil, pero no le va a salir tan fácil como cree"

Fernanfloo manda un mensaje a Plex antes de la Velada del Año 6: "Piensa que va a ser fácil, pero no le va a salir tan fácil como cree"

Así cae el mundo

Así cae el mundo

Cae una banda que secuestraba, atracaba y agredía a creadores de contenido para redes sociales

Cae una banda que secuestraba, atracaba y agredía a creadores de contenido para redes sociales

¿Wanted Netanyahu?

¿Wanted Netanyahu?

Directo | Los incendios de Madrid pierden intensidad, pero la previsión de viento amenaza con complicar la jornada

Directo | Los incendios de Madrid pierden intensidad, pero la previsión de viento amenaza con complicar la jornada

Imágenes de la captura de integrantes de la banda que atracaba a creadores de contenido en redes sociales.