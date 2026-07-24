La odisea del cine en mayúsculas

Hacía mucho tiempo que no veía una sala de cine llena: 450 personas en absoluto y bienvenido silencio -comedores de palomitas, absténganse- durante cerca de tres horas en los cines Phenomena de Barcelona para ver y escuchar en versión original 'La Odisea', del director Christopher Nolan. Había cola para entrar desde tres cuartos de hora antes. Espero que el cine subsane este error: no pueden verse entradas sin asignar asientos. Edad media del auditorio: 35 años. Precio de la entrada: 18 euros. Las ventas por anticipado se han ido agotando en todo el mundo en los cines que permiten observar la película con todas las propiedades tecnológicas, sistema Imax, con que fue grabada por completo. A su presupuesto de producción, 250 millones de dólares, se le unen otros 125 en campañas de márketing. Las expectativas del estudio es llegar a los mil millones en taquilla, superando los 975 que recaudó 'Oppenheimer', el último gran éxito de Nolan. Este se llevará un 15% de los ingresos finales como coproductor junto a Emma Thomas, su esposa, que ingresará un 5%.

Por comparar las cifras de 'La Odisea' con otras películas, la más taquillera de la historia sigue siendo 'Avatar' (2009), casi 3.000 millones. 'Jurassic World. Dominion' (2022) y 'Star Wars, el despertar de la fuerza' (2015) fueron las más caras de producir, alrededor de 650 millones ambas. La empresa de medición de audiencias en el sector del ocio Remtrak estima que este año volverá a haber un nuevo récord histórico de recaudación en taquilla en todo el mundo, superando a 2019, antes de la pandemia.

Películas como 'La Odisea' son clave para la recuperación del cine en mayúsculas, para ver en pantalla grande y disfrutar. La ola de comentarios favorables y críticos sobre el guion, su desarrollo e intérpretes (papel estelar de Matt Damon como Ulises y de Anne Hathaway como Penélope) no hacen más que favorecer el debate sobre la interpretación libre de una de las obras clave de nuestra civilización, generadora de tesis de todos los colores.

'La Odisea', filmada durante 91 días a lo largo de seis países, llegó a tener a 2.000 extras en una de sus escenas cumbres -el asedio de Troya-. Excesivamente violenta y desagradable en algunos momentos, con una absoluta falta de erotismo -muy presente en el poema de Homero y en versiones pasadas del cine-, el film de Nolan sorprende por evitar algunos de los personajes clave de la historia original o partes del libro homérico más reconocidos. Sin necesidad de revelar lo fundamental, también peca de un exceso de corrección política para adecuarlo a la actualidad del siglo XXI.

No deja indiferente. El entusiasmo de 'La Odisea' de Nolan ha sido compartido por historiadoras de la antigüedad como Mary Beard y por analistas políticas como Anne Applebaum, que la resume así: “Hay muchas ideas sobre las que reflexionar, pero esta destaca por encima de todas: no rompas las reglas más fundamentales de tu civilización, o de lo contrario podría derrumbarse y arder a tu alrededor.”