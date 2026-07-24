Amenaza a la economía de la UE

El disparo del precio del petróleo, del gas y de la electricidad, como consecuencia de la reanudación de la guerra desencadenada por Estados Unidos contra Irán, amenaza con fragilizar aún más la debilitada economía de la Unión Europea (UE). La previsión de crecimiento económico de Alemania, Francia e Italia para 2026 fue recortada en junio al 0,5% por sus respectivo bancos centrales, antes de la nueva escalada de precios energéticos de julio. España es el único de los principales países de la eurozona con una previsión de crecimiento elevada en 2026: 2,3%, según el Banco de España, y 2,1%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su revisión de julio.

El encarecimiento del coste de la vida a causa del traslado de los precios energéticos al conjunto de productos, servicios y sectores puede acentuar la inestabilidad política dentro de la UE, ya que el cada vez más alto coste de la vida es precisamente la principal queja de los ciudadanos al votar, como reflejan los sondeos, y ese descontento social se traduce principalmente en votos contra los partidos gobernantes y a favor de la ultraderecha.

El precio del barril de petróleo Brent de referencia en Europa ronda los 97 dólares este 24 de julio, ha subido un 29% en un mes y es un 42% más caro que hace un año. El precio de gas en el mercado de referencia europeo ronda los 62 euros el megavatio/hora (MWh), ha subido un 53% en un mes y cuesta más del doble que en diciembre de 2025. El encarecimiento del gas se ha trasladado de inmediato a la electricidad, porque, pese a las promesas de reforma, la luz producida por gas sigue marcando el precio, aunque sólo representa el 17% del total. El precio medio mayorista de la electricidad de este 24 de julio en los principales países de la UE es entre un 28% y un 75% más caro que hace dos meses, con precios máximos que superan los 200 euros/MWh en 14 estados, según los datos de EUPower Data.

Inflación

El previsible aumento de la inflación respecto al 2,8% del pasado junio en la eurozona (3,6% en España), si se mantiene alto el precio de la energía, impulsará al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés en septiembre. Esto encarecerá los costes financieros de las empresas, de los hogares y de la deuda pública, frenará la inversión y el consumo y debilitará más la economía y la creación de empleo en la UE.

La nueva crisis de precios energéticos se produce en un momento en que las reservas de petróleo en los países occidentales se encuentran en su nivel más bajo desde diciembre de 1990 por su intenso uso para amortiguar el choque energético de la guerra en Irán desde marzo, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Las reservas de gas en la mayoría de estados de la UE se encuentran también en niveles bajos (54% de media), con la excepción de Portugal (88%), Polonia (81%), Italia (73%) y España (72%). A ello se suma el efecto de las sanciones de la UE al petróleo y al gas ruso, ya que esas restricciones incrementan la presión alcista de los precios en los mercados internacionales.

El nuevo choque de precios energéticos atrapa a la UE con un escaso avance en sus reformas energéticas y sin efecto significativo sobre los precios del gas y la electricidad, que siguen castigando el presupuesto de los hogares y recortan la competitividad de las empresas europeas frente a las norteamericanas y chinas con precios energéticos mucho más baratos, como señala un informe del Instituto Montaigne.

Los primeros test políticos del impacto del nuevo choque de precios energéticos serán en las elecciones regionales en los estados alemanes de Sajonia-Anhalt (6 de septiembre) y Mecklemburgo-Pomerania (20 de septiembre) y las elecciones legislativas suecas (13 de septiembre). En los dos estados alemanes, la ultra Alternativa por Alemania (AfD) lidera los sondeos con el 41% y el 35% de intención de voto, respectivamente, mientras los democristianos y los socialdemócratas de la coalición del Gobierno federal de Friedrich Merz registran una fuerte caída, según los últimos sondeos del instituto INSA. En Suecia, los sondeos auguran una victoria de la oposición, liderada por los socialdemócratas con el 33,9% de los votos, mientras que la actual alianza conservadora del primer ministro Ulf Kristersson se quedaría lejos de la mayoría parlamentaria y el ultra Demócratas Suecos (SD) seguiría siendo la fuerza conservadora con más votos (18,3%) y el segundo partido del país, según el último sondeo de la Oficina Central de Estadísticas (SCB).