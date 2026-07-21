De la Fuente sentó a Pedri sin pestañear

Conste que De la Fuente nunca borrará el pecado original de haber aplaudido a Rubiales, pero cumplido este compromiso con la Wikipedia, el seleccionador asombra por su autoridad de bajo nivel decibélico. Luis Enrique, Guardiola o Mourinho exigen y consiguen un protagonismo por encima de sus estrellas, pero ninguno de ellos es campeón del mundo. El artífice de la actual España futbolística no busca los focos ni se sitúa sibilinamente junto al Rey o Trump. Cumple con su papel burocrático de gerente o gestor de grupos, los resultados se le dan por añadidura.

Cuidado sin embargo con menospreciar al seleccionador. El ‘New York Times’ confeccionó en vísperas del Mundial el listado de los cien mejores atletas participantes. Lamine ocupaba la posición número tres, Pedri era el siete, ambas jerarquías son indiscutibles. Sin embargo, De la Fuente sentó en el banquillo al centrocampista del Barça sin contemplaciones, cuando comprobó que su aportación lastró al equipo frente a Portugal. Entra Fabián, el perfecto desconocido que ha ganado las dos últimas Champions con el PSG.

Rodri ha ganado el título de jugador más valioso del Mundial en otro homenaje a De la Fuente, que lo mantuvo pese a su inhibición en los choques iniciales. De todas formas, el jugador más importante de España ha sido el que menos balones ha tocado. Unai Simón ha ejercido de factor de coagulación de la Selección, por su pericia a menudo temeraria con los pies y por su apoyo a los compañeros. De nuevo, se trata de una apuesta personal del seleccionador, porque Joan Garcia atesoraba más méritos, y confieso una debilidad personal por David Raya. Se puede seguir con el descarte acertado de Llorente por Pedro Porro, para confirmar que España dista de ser el equipo más caro, una clasificación encabezada por Francia e Inglaterra. Debe quedar claro pues que De la Fuente no crispa ni cede el mando. Xabi Alonso me contó cómo funcionaba la Selección que ganó el Mundial de 2010, y se aproximaba a una asamblea dirigida por dos jugadores que empiezan por la letra X. En fin, todos preferiríamos tener de jefe a De la Fuente, antes que a Guardiola, Luis Enrique o Mourinho.