¿Más cañas y menos patatas?

¿Puede generar la victoria mundialista un mayor crecimiento económico de España en los próximos meses? El economista Marco Mello estudió a los campeones desde 1961 en un informe que se ha convertido en la principal referencia de estudio Una patada al PIB: El efecto de ganar el Mundial de la FIFA. Según sus estimaciones históricas, con grandes diversidades en función de los países, puede suponer elevar 0,48 puntos porcentuales el crecimiento interanual del PIB durante los dos trimestres posteriores a la victoria. Si tenemos en cuenta los pronósticos actuales para España, supondría agregar este porcentaje al abanico realizado por organismos públicos y privados que van entre el 2,1% estimado por Caixabank al 2,6% del Ministerio de Economía. Por referencia, en marzo, debido a las inquietudes geopolíticas derivadas del estallido de una nueva guerra en Oriente Medio, las perspectivas eran de un crecimiento medio consensuado del 2% con tendencia a la baja.

Mello señala que el principal vector de crecimiento se produce gracias a un incremento de las exportaciones derivado del beneficio que la victoria tiene en la marca del país hacia el exterior. Vender España puede ser más fácil y gratificador ahora en mercados más difíciles. En otro estudio publicado en 2018, Una generalización del efecto copa mundial de la FIFA, realizado por el economista Juan Luis Nicolau, comprobó que España pudo verse beneficiado por una mayor llamada de turistas tras la victoria de 2010. En 2011, España recibió un 7,6% de viajeros extranjeros hasta alcanzar los 56,7 millones de visitantes.

Donald Trump entregó a España el título de campeona del mundo / EFE

La situación económica de hace 16 años obliga a la prudencia. España levantó aquel año ligeramente la cabeza en medio de la crisis financiera mundial que había explotado en septiembre de 2008 y que generó una profunda recesión en 2009. Los recortes realizados por el Gobierno Zapatero y el dopaje a la economía desarrollado por una segunda parte del plan E de inversiones, 5.000 millones, permitieron una ligera recuperación en 2010. En el segundo trimestre creció un 0,21% interanual para caer un 0,05% en el tercer trimestre y ganar un 0,07% el cuarto trimestre. ¿Hubiera tenido peores registros de no haber ganado el mundial España? Se desconoce. La misma comparación sirve en la victoria de Argentina en el mundial de Catar en noviembre de 2022. Su economía creció un 1,4% en el primer trimestre de 2023; pero, se hundió un 5% en medio de una crisis económica, la sequía afectó a las exportaciones agrícolas, y a su endémica crisis política.

Queda la teoría psicológica. La abordó en 1936 el prestigioso economista John Maynard Keynes bautizando como espíritus animales, en su Teoría general del empleo, a un fenómeno de “impulso espontáneo a la acción en lugar de la inacción” que genera alegría colectiva a través de un mayor consumo e inversión. Un proceso similar que se produjo tras el fin de la pandemia y el aumento del gasto privado. Aunque en este caso el otro interrogante, sin respuesta, es: se trata de un gasto adicional o es un gasto sustitutivo por otros. ¿Más cañas significa menos patatas?