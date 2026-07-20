La geopolítica conquista a los mejores estudiantes
La geopolítica ha dejado de ser una disciplina reservada a diplomáticos y especialistas para instalarse en la vida cotidiana. Hoy, la guerra en Ucrania y en Oriente Próximo, la pugna entre Estados Unidos y China, los aranceles o la carrera armamentística de Europa condicionan el precio de la electricidad, la cesta de la compra, las decisiones de las empresas o la inversión en seguridad. Quizá este sea uno de los motivos por los que el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales se ha convertido en la carrera con la nota de corte más alta de Catalunya. Releva en esta posición al doble grado de Física y Matemáticas, que ha sido líder en los últimos 14 años.
Que más de un centenar de estudiantes compitan por apenas 20 plazas en una titulación que prepara para trabajar en Bruselas o en Naciones Unidas reconforta y dice mucho de ellos y de su forma de mirar el mundo. Estos alumnos están entre los mejores expedientes del país, crecieron encadenando crisis, llegan a la universidad dominando idiomas, aspiran a estudiar en Europa y en Asia y asumen que su carrera carece de fronteras. Son también un contrapunto frente a los gobiernos que cuestionan el multilateralismo y miran hacia dentro.
Nada de esto implica que las matemáticas hayan dejado de importar. Al contrario. Nunca antes el mundo ha necesitado tantos científicos e ingenieros como en la era de los algoritmos y la inteligencia artificial. Pero que el nuevo contexto despierte nuevas vocaciones internacionales es, en sí mismo, una buena noticia.
Frente al retrato recurrente de los jóvenes como una generación desencantada, absorbida por las pantallas y resignada a vivir peor que sus padres, estos estudiantes han entendido que el mundo es incierto y cambiante. Para desenvolverse en él, dominar la tecnología ya no basta. También hay que comprender la política, el Derecho y las relaciones entre Estados. Eso resulta tan relevante como el cambio en lo más alto del podio académico
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