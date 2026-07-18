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Valentí Puig

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Escritor y periodista.

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'In' o 'Out' del verano

Lo más 'in' de este verano es tener entrada para el Argentina-España

El secretario de Estado, Marco Rubio.

El secretario de Estado, Marco Rubio. / Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

Lo más 'in' de este verano es tener entrada para el Argentina-España, detectar un tuit de Óscar Puente con mensaje de concordia nacional y saber quién controla el estrecho de Ormuz. 'Out': confundir 'La ciudad de las luces muertas' de Uclés con 'El siglo de las luces' de Carpentier; hacerse 'Therian' y ladrar de madrugada desde el balcón; casarse por el rito malayo en un 'camping'; cocinar una paella para entrar en el 'Guinness Book of Records'; emular el sistema comunicativo de Ferraz; descubrir que hay pensamiento único; divagar ontológicamente sobre un programa de gobierno PP-Vox.

Muy 'in': leer a Azorín bajo el porche; el champán sin dedicarlo al cóctel; regar el jardín a sabiendas de que nada crece; la UCO; cantar en familia; ver 'pódcasts' de YouTube en horas de insomnio; volver a las películas del Oeste con Randolph Scott; las zapatillas de esparto; el 'Lacoste' de toda la vida; ser más de Marco Rubio que de J.D. Vance; más de Bardella que de Marine; más de Finlandia que del Mar Negro.

Totalmente 'out': los sondeos del CIS; imitar a los imitadores de Umbral; comparar los líos futuros del PSOE con la lucha entre prietistas y largocaballeristas; darse aires de 'gourmet'; ir a la playa en cueros; defender el régimen iraní; el republicanismo; seguir confundiendo el género con el sexo; negarles horas extras a los bomberos; ser anglófilo de izquierdas; irse de Junts a Aliança Catalana sin despedirse; ponerle un museo a Manuel de Pedrolo.

Más 'in': sacar oposiciones a la judicatura; no delegar los problemas nacionales a la instancia supranacional; ir a las monjas a comprar pasteles de miel; quedarse en Waterloo y abrir una consultoría; tener un amigo chino que invierte en drones; leer a los clásicos y llegar hasta el final.

Más 'out': quejarse de que ya no hay grandes oradores; teorizar sobre el carisma neutro de Sánchez; pedirse un cátedra; ser tertuliano progresista y dar el do de pecho; ser tertuliano de derechas y pedir perdón; la prosa de organillero; la directora de la Guardia Civil; haber anunciado que el petróleo llegaba a los 200; subvencionar cine autonómico; suponer que la amnistía es otro oasis catalán; el postsanchismo; el postrumpismo; el poscatalanismo; las novelas con detective amargado; el nuevo sindicalismo viejo; dar el portazo en las tertulias de televisión; poner emoticones en los emails; añorar la sociovergencia; sorprenderse de los cambios de camisa como estilo político.

'In': aprender de los artículos de Peggy Noonan; la pasta 'lunghi' con berenjena; saber quién será el próximo ministro de Exteriores; las obras completas de Jardiel Poncela; que los niños estudien latín en verano; el té con hielo picado; preguntarse sobre la señora Macron; el nuevo libro de Peyró; los socialdemócratas en la última vuelta del camino; la primera ministra Tacaichi, adiestrando agentes que paren a los espías de Putin en Japón; el Bitter Cinzano a mediodía; proclamarse seguidor de Don Julián Besteiro; ir a por hielo a la gasolinera y contemplar las muchachas en flor lavando su coche.

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