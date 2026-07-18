Opinión | Experiencia humana
La duda ofende
La pausa parece pensamiento; la vacilación, prudencia; el "déjame ver”, rigor" Quien contesta demasiado deprisa da la impresión de no haber pensado nada, aunque sepa perfectamente de qué habla.
Mi inteligencia artificial, el chatbot que utilizo para buscar cosas en internet, ha cambiado de personalidad en los últimos días sin avisar: ha empezado a dudar. Es puro postureo, claro, pero a cualquier cosa que le pregunto, la tipa —tiene voz femenina— me suelta: "Ummm, déjame ver…", y deja una pausa dramática como si estuviera volcada sobre una enciclopedia centenaria, recorriendo un texto con el dedo hasta encontrar la respuesta adecuada. Una de las veces hasta soltó: "Ajá, sí, lo tengo". El tono es profesional, de asistente perfecta: eficiente, humana, resolutiva siempre. Será embustera. Le digo: "¿Qué haces dudando?", y entonces se disculpa. De locos.
Pienso en la mente que programa a la bicha y que ha considerado que es mejor que haga ver que duda. ¿Para qué es mejor? ¿Qué intenciones —oscuras y retorcidas, seguro— hay detrás de ese cambio? ¿Y si a mí me gustaba una inteligencia artificial robótica, fría, sin respiraciones impostadas ni vacilaciones? Alguien ha creído que es mejor para su negocio representar la duda. Y probablemente tenga razón.
La pausa parece pensamiento; la vacilación, prudencia; el "déjame ver”, rigor" Quien contesta demasiado deprisa da la impresión de no haber pensado nada, aunque sepa perfectamente de qué habla. Quien tarda un poco parece haber sometido la respuesta a un examen interior.
Un estudio presentado en 2025 sobre agentes de voz lo confirmó. Sesenta y un participantes interactuaron con dos versiones: una fluida y otra que introducía vacilaciones como uh y um. Después de la conversación, el agente que vacilaba fue percibido como más competente y fiable que el que hablaba de manera perfectamente fluida. Curiosamente, no pareció significativamente más humano. Pareció, sobre todo, más solvente.
Así que no le han enseñado a dudar. Le han enseñado el efecto de la duda en nosotros. Han convertido una experiencia humana compleja en una técnica de persuasión.
Estos días, mientras mi inteligencia artificial ha empezado a fingir que duda, el viejo termómetro del Portal de l’Àngel de Barcelona se ha quedado sin números, “sólo” llega a los 40 grados. La primera máquina no para de adaptarse para parecer más humana; a la segunda no ha dudado jamás hasta verse vencida por una realidad extrema no imaginada, no alcanza a mostrar lo que ya está pasando.
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