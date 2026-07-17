Mala nota a la justicia europea

El sistema judicial es uno de los tres pilares fundamentales de la democracia, junto al Parlamento electo y al Gobierno fruto del voto de los ciudadanos. Por ello, debería preocupar a los partidos políticos y a las instituciones europeas la mala nota ciudadana que recibe el funcionamiento de la justicia a nivel nacional en la mayoría de los estados de la Unión Europea (UE), como refleja el Eurobarómetro Estándar de la Comisión Europea de mayo de 2026. La limitada, baja o incluso muy baja confianza en el funcionamiento de la justicia en la mayoría de países de la UE contrasta con la elevada confianza de los ciudadanos en la Policía y el Ejército.

Los sistemas judiciales nacionales en la UE adolecen de falta de fondos, medios, jueces y fiscales a causa de las políticas de ajuste presupuestario, los procedimientos son muy lentos, largos y engorrosos y existe una insuficiente transparencia e independencia de los cuerpos judiciales, señala el Informe Estado de Derecho 2026 de Liberties (Unión por las Libertades Civiles de Europa). El informe constata que la gran mayoría de las recomendaciones anuales que formula la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho se repiten desde hace años sin resultados visibles. El informe indica que sólo Letonia y Lituania han logrado alguna mejora reciente en su sistema judicial, mientras que se han producido retrocesos en España, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Irlanda y Eslovaquia y la situación permanece estancada en el resto de países.

Entre los grandes países de la UE, sólo el 49% de los españoles confía en la justicia a nivel nacional, según el Eurobarómetro. En Francia, el porcentaje baja al 47%, y en Italia, pese a la mejora de la opinión respecto a 2025, la cifra se limita al 54%. Sólo en Dinamarca, Finlandia y Suecia, los ciudadanos expresan una confianza plena en su sistema judicial: con el 90%, 88% y 86%, respectivamente. En Alemania, la confianza ciudadana en su sistema judicial ya baja al 75%, igual que en los Países Bajos, mientras que una súbita mejora de la opinión pública desde 2025 ha elevado la confianza al 79% en Austria.

Confianza bajo mínimos

Los países donde los ciudadanos menos confían en la justicia son: Chipre (25%), Bulgaria (26%), Grecia (38%), Eslovenia (39%), Croacia (41%), Rumania (45%) y Eslovaquia (45%). En Malta (48%) y Portugal (50%), la confianza es algo mayor que en Francia, pero sigue siendo baja. En otros países de la UE, la confianza en la justicia sigue siendo limitada dado su papel esencial en la democracia y la protección de los derechos ciudadanos: Polonia (53%), Bélgica (53%), Letonia (54%), Lituania (56%). Hungría (58%), República Checa (51%), Estonia (52%) e Irlanda (69%).

En contraste con la Justicia, los ciudadanos de la UE expresan una enorme confianza en sus ejércitos nacionales, que se sitúa de media en el 77% (78% en España) y llega al 97% en Finlandia. La confianza ciudadana más baja en el Ejército se da en Bulgaria con el 54%, pero es más del doble de su confianza en la justicia. Algo similar ocurre con la Policía, en la que confían de media el 74% de los ciudadanos de la UE (72% en España), con el porcentaje más alto en Dinamarca y Finlandia (93%). La menor confianza se produce en Chipre (45%), pero es casi el doble que en la justicia.

En España, el 53,5% de los ciudadanos cree que los jueces no actúan con independencia, según la encuesta de GESOP para Prensa Ibérica y El Periódico. Ese porcentaje sube al 58,5% entre los mayores de 60 años, con más experiencia, memoria y perspectiva histórica. Otros sondeos recientes también indican que el 60% de los españoles estima que hay jueces haciendo política, el 65% cree que practican una guerra judicial política, el 82% piensa que la justicia es demasiado lenta y poco independiente y el 60% estima que no se sanciona a los jueces que hacen mal su trabajo.

En Francia, el escándalo del caso Lyhanna se ha convertido en los últimos meses en el símbolo del disfuncionamiento del sistema judicial: la denuncia por violación de una niña de 10 años en agosto de 2025, acompañada de pruebas hospitalarias, no motivó ni siquiera el interrogatorio del acusado durante nueve meses, pese a las denuncias anteriores, lo que permitió que en mayo de 2026 secuestrara, violara y asesinara a Lyhanna de 11 años en el departamento de Gers. Francia ya ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su tratamiento judicial negligente en las violaciones de menores y también en las violaciones de mujeres.