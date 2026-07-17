Lionel Messi, carácter y destino

“Si el TJUE asume que la amnistía es un proceso de pacificación, se acabó todo. Guillotina al 'procés' en tres meses”.

Si estas palabras las mantiene hoy el mismo magistrado del Supremo que las pronunció hace dos meses y puede hacerlas cumplir, la judicialización del conato de independencia de Catalunya va camino del patíbulo. Pero no porque los políticos catalanes hicieran bien lo que prometieron y frustraron, sino porque negociaron políticamente pasar página después del drama, la huida, la cárcel y los indultos, pactando una ley que hacía de la necesidad virtud y obligaba al olvido. Y esa ley es de recibo europeo.

La exigencia de superación del conflicto, que sigue tensando las costuras de los poderes del Estado, convive hoy con la recuperación de la propaganda formando una idea central que esconde una amplia variedad de matices.

El común denominador es el compartido por las fuerzas parlamentarias que avalaron la norma que potenció el enfrentamiento político-judicial que se mantiene. En la retina, el apriorismo de jueces togados protestando a las puertas de los juzgados por un texto que no habían leído porque no estaba redactado. También el recelo de quienes debiendo aplicar la disposición, pero viendo desautorizada su sentencia, han usado todas las triquiñuelas posibles para retrasar su aplicación. Y está por ver que eso no siga. Y en tercer lugar, pero no por ello baladí, está la catarata de declaraciones de contundente ilegalidad de todos aquellos políticos más apresurados a demostrar su ignorancia que a prodigar su prudencia.

Pero las distintas tonalidades de los coincidentes en la celebración reducen la unidad a puntual coincidencia. El Gobierno, por intentar recuperar el apoyo de Junts y estos, confundiendo deliberadamente el aval a la amnistía con el respaldo a la independencia.

Así pues, lo marcado por el TJUE viene a ser como el tiempo de hidratación que ha impuesto la FIFA en el Mundial. Momento de recuperación de fuerzas, revisión de tácticas y mucha publicidad para seguir con la competición, alargando a la vez la duración del partido. El polémico 'cooling break' reconvertido en 'el parón' por Lionel Andrés Messi Cuccittini (Rosario, Argentina, 24 de junio de 1987).

Sea el que sea el resultado de la final, nadie discutirá que la gran figura del Mundial ha sido él. Las cifras que revalidan su figura como la del mejor jugador del mundo por sus asistencias se suman a una estadística desbordante, acumulada durante una carrera que le mantiene fresco y en activo, como si los años no le acercaran a los cuarenta. Pero además está la personalidad de un hombre parco en palabras, pero de inteligente comportamiento. El hijo que en el campo aparca la ansiedad provocada por el estado de salud del padre, hospitalizado a miles de kilómetros. El discreto profesional que optó por callar y mantiene su silencio sobre el presidente que le engañó, despidió y va repitiendo que le rendirá el homenaje que no llega. El padre que insiste a sus hijos sobre la necesidad de estudiar y ser buenas personas. El muchacho que destilaba sensibilidad en aquella fotografía de hace 18 años para un calendario solidario, bañando a un bebé de nombre Lamine Yamal. Quien ayer le provocaba la más dulce de las sonrisas, hoy le espera en el campo. Los dos supieron sembrar un carácter y ambos han cosechado un destino.