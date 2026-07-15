Illa, mitad de mandato

Salvador Illa ha dicho en Madrid que hoy Catalunya es sinónimo de estabilidad. Los 'presidents' tienden al optimismo, pero al lado de quien prometió que una Catalunya independiente sería la Holanda del Sur (y Puigdemont y Torra), Illa parece más realista. Tiene presupuestos, y comparado con el Madrid de la crispación y el París del miedo a Marine Le Pen, tiene razón.

La última encuesta del CEO de la Generalitat da un dato relevante. Antes que Illa fuera investido (en junio del 2024), el 75% de los catalanes creía que la situación política era mala o muy mala. Hoy este porcentaje ha bajado veinte puntos (al 55%), mientras que los que creen que es buena han subido del 13% al 26%. Un giro en la opinión de nada menos que 33 puntos no es algo a ignorar.

Y un 61% (contra el 34%) aprueba la gestión del Govern, un máximo en la serie del CEO. Y el aprobado no viene sOlo de los electores del PSC (89%) y de ERC y Comuns (74%), sino también de los del PP (62%), Junts (56%) e, incluso más sorprendente, las CUP (51%). E Illa no sOlo es el preferido para presidir la Generalitat sino el político con un mayor grado de aprobación (59%), con Oriol Junqueras pisándole los talones (57%). Y si hoy hubiera elecciones el tripartito podría repetir mayoría porque el ligero descenso del PSC (Rodalíes, huelga de maestros y escándalos del PSOE) es compensado por la recuperación de ERC.

Pero la sorpresa de la encuesta es que Aliança Catalana tiene una subida espectacular (pasa de 2 a 25 escaños) y sobrepasa a Junts, que baja de 35 a 18. Y Sílvia Orriols es la segunda como preferida a presidir la Generalitat (8% contra 18% de Illa), porque los votantes de ERC dudan entre Rufián y Junqueras.

Pero, ¡cuidado! Hoy Orriols encarna la protesta. Contra que el PSC tenga la Generalitat, contra el fracaso del independentismo y contra la inmigración, un fenómeno que surge cuando se necesitan cada día más inmigrantes y ello conlleva problemas. Así, el ascenso de Aliança se debe a antiguos votantes de Junts pero también de Vox. Es la musa de la protesta. Pero la encuesta es sobre si las elecciones al Parlament fueran hoy. Para ello, bastaría con Orriols y otros tres cabezas de lista. Pero las próximas elecciones serán municipales y Aliança ganará en algunas poblaciones, pero hacer listas solventes en muchos de los 947 municipios catalanes es algo en lo que Junts -pese a su mal momento- tiene grandes ventajas. Y si en las municipales Orriols no cumple con las expectativas su magia puede decaer.

Según la encuesta del CEO, en los dos años de la presidencia de Illa los catalanes creen que la situación política es mala ha bajado veinte puntos y los que creen que es buena han subido trece

Además, Junts está en crisis porque a Puigdemont aún no se le ha aplicado la amnistía. Para Junts es el líder indiscutible, pero poco efectivo -sobre todo, desde que perdió en 2024- porque durante muchos años no ha podido pisar el terreno. Y dicen que cree que la amnistía no se le ha aplicado por culpa no del Supremo sino de la 'traición' de Sánchez. Por eso, mientras Junqueras ayuda a la gobernabilidad, Míriam Nogueras está irritada. Y Waterloo coquetea un poco con la idea de derribar a Sánchez. Y eso no le favorece porque en Catalunya -aunque el PP no lo entienda- Sánchez no es solo el preferido para presidir España (29% contra 6% de Rufián y menos de Abascal y Feijóo), sino que también lo es (36% contra el 32% de “ninguno”) para sus propios votantes.

El futuro de Junts depende de la amnistía (¿octubre?) y si entonces Puigdemont acierta o se vuelve a equivocar, como en 2017.

Pero es cierto -lo ha remarcado Antoni Puigverd, un buen analista- que Catalunya está algo átona y desilusionada. No podía salir indemne de la acumulación del sueño de los 'desahuciados' (Colau, David Fernández) y del de los separatistas que -aparte de sus razones- solo podía acabar mal. Pese al famoso abrazo de Artur Mas y Fernández contra la España opresora. Superar los fracasos es una asignatura hueso. Por eso, cuando el CEO pregunta quÉ partido resolvería mejor varios problemas, la primera respuesta es “ninguno”. Y en la segunda, a veces gana el “no sabe”, y a veces el PSC. Luego, algo detrás, ERC.

Illa predica estabilidad y prosperidad compartida. Y es aprobado. Pero los graves errores (independencia unilateral y revolución de los 'desahuciados') tardan en cicatrizar. Y, además, el gran desconcierto creado por Trump.