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Emma Riverola

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La niña de Rajoy era negra

Cuatro palabras bastaron para que ese hombre con alma de cuñado y que, durante seis largos, larguísimos años gobernó España, provocara un incidente diplomático

Francia redobla las críticas a Rajoy por sus comentarios sobre la selección: "Es una estupidez, racismo o las dos cosas"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una imagen de archivo.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. / Rober Solsona - Europa Press / Europa Press

En Catalunya conocemos bien el veneno de las simplezas de Mariano Rajoy. “Ahora lo que no toca es el lío”, dijo en 2012 sobre el pacto fiscal y el auge del independentismo en Catalunya. Y las calles estallaron clamando que sí, que tocaba enfrentarse al lío. Afirmó en 2016 que le gustaban los catalanes “porque hacen cosas”, en un torpe intento de reconciliación después de avivar la confrontación para alcanzar el gobierno perdido. Un año más tarde, resultó que no le gustaban tanto las cosas que hacen los catalanes y trató de corregir su incompetencia con la brutalidad policial. Previamente estuvo la niña. Fue en el primer debate electoral de 2008: “quiero que la niña que nace en España tenga una familia, una vivienda y unos padres con trabajo”. Que reciba de “una educación tan buena como la mejor”, que se pueda “pasear por todo el mundo sin complejos y que sea un heraldo de la libertad, de la tolerancia y de los derechos humanos”. Quiero que “sienta un hondo orgullo de ser española, esa nación que le habrá ofrecido las mejores oportunidades”.

Hace dieciocho años, la niña de M. Rajoy fue carne de meme, lo que no supimos ver en aquel momento fue el color de su piel. Ahora ya lo sabemos. La niña era blanca, blanquísima. Porque si no, ni derechos humanos ni orgullo ni oportunidades. El político lo dejó bien claro en su último artículo futbolístico sobre los rivales de España en el Mundial. Francia “tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. Cuatro palabras bastaron para que ese hombre con alma de cuñado y que, durante seis largos, larguísimos años gobernó España, provocara un incidente diplomático y, lo peor, bendijera las tesis racistas que galopan por el mundo. Pues eso, los catalanes hacen cosas y los negros no son franceses. Se entiende que, por extensión, tampoco son españoles ni europeos. “¿Creías que con el tiempo los Negros mutaríamos a Blancos?”, cantó Kery James, el reconocido rapero y conciencia de las ‘banlieues’, en su ‘Carta a la República’. Algunos siguen creyéndolo.

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