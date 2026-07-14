Continuidad con incertidumbres

El último barómetro de GESOP para EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica muestra una notable continuidad respecto a los sondeos anteriores. Pese al complejo contexto político de la legislatura, la distribución de apoyos mantiene una estructura muy similar a la del último año. Los dos grandes partidos siguen por debajo de sus resultados de 2023, aunque ese desgaste no altera la correlación de fuerzas entre los bloques ni la ventaja del espacio de la derecha.

El PP se mantiene como primera fuerza, aunque retrocede hasta el 29,4% tras perder parte de la recuperación registrada en enero y queda más de tres puntos por debajo del resultado obtenido en las elecciones generales de 2023. El PSOE se estabiliza en el 26,5%, pese a los escándalos que afectan al partido y al entorno de Pedro Sánchez, aunque continúa casi cinco puntos por debajo del 23J. Vox consolida el crecimiento registrado durante la legislatura, con un 17,8%, mientras Sumar prolonga su retroceso hasta el 7,7%. A ello se añade la irrupción de Se Acabó la Fiesta, aunque todavía sin representación, que incrementa la fragmentación a la derecha del PP. Las valoraciones de los líderes siguen siendo bajas y ninguno alcanza el aprobado. Pedro Sánchez mejora ligeramente y mantiene una ventaja clara como presidente preferido, mientras Alberto Núñez Feijóo pierde parte del avance registrado en el barómetro de enero, evidenciando sus dificultades para convertir el desgaste del Gobierno en un mayor respaldo electoral.

En el barómetro, que es el primero realizado tras los acuerdos autonómicos entre PP y Vox, la inmigración aparece como el principal eje de división y la opinión pública se reparte prácticamente por igual respecto a la regularización de inmigrantes, una polarización que resulta coherente con la incorporación del principio de 'prioridad nacional' a esos acuerdos. En cambio, se constata que existen amplios consensos sobre los servicios públicos o determinadas políticas de vivienda, lo que indica que la división se concentra en las cuestiones identitarias más que en las redistributivas.

La preferencia por la convocatoria de elecciones anticipadas que se detecta debe interpretarse en el contexto de una legislatura marcada por los casos de corrupción que afectan al PSOE, la incapacidad para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y una mayoría parlamentaria cada vez más inestable. Una posición, sin embargo, que no se traduce en un apoyo equivalente a una moción de censura respaldada por PP, Vox y Junts, lo que refleja que el desgaste del Gobierno no ha dado lugar, por el momento, a un mayor respaldo a la oposición como alternativa.

En conjunto, el barómetro arroja una fotografía muy similar a la de los sondeos anteriores. La distribución de apoyos apenas cambia y la ventaja del bloque de la derecha permanece prácticamente inalterada. La principal incertidumbre reside en una oferta electoral todavía incompleta, especialmente a la izquierda del PSOE y, en Catalunya, en la eventual concurrencia de Aliança Catalana a las elecciones generales, una posibilidad todavía no descartada que añadiría un nuevo elemento de competencia en el espacio del independentismo catalán. Por ello, estas proyecciones deben interpretarse con mucha cautela.