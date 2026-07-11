Opinión | El mar alrededor
El nuevo confinamiento
Hasta 84.000 personas han sido confinadas en Catalunya por los incendios simultáneos, una cifra inédita que afecta a urbanizaciones rurales y rompe con la idea más extendida de que ante un incendio debemos siempre evacuar la zona: Protección Civil es el organismo más indicado para dar las indicaciones en cada situación
Hay una pulsión muy humana que nos empuja a la rebeldía en temas que condicionan nuestra libertad. Si no no se entiende que seis años después de pasar por una pandemia que nos obligó a confinarnos para ayudar a frenar la propagación del covid, ahora aún nos encontremos con vecinos reticentes a seguir las indicaciones de seguridad en los territorios asediados por el fuego. Es eso y el miedo, claro, a lo desconocido: el resplandor de las llamas en el cielo cercano asusta y precipita acciones.
Hasta 84.000 personas se han sometido a órdenes de confinamiento en los últimos días en Catalunya, una cifra inédita que se justifica en los incendios simultáneos que han asolado el territorio y con especial afectación a urbanizaciones de viviendas dispersas. Quedarse o evacuar un espacio es una decisión muy compleja que debe venir guiada por los expertos. Aún así habrá cabos sueltos, sujetos a imprevistos que pueden desencadenar tragedias como ha pasado en el incendio de Almería.
Los incendios son un reto de seguridad y salud pública de primer orden y si la Administración se vuelca en esta protección todos debemos a ir a una. Hace años que se imparten cursos de autoprotección y conciencia de riesgos en urbanizaciones, y la vida confinada ya es una posibilidad demasiado real como para que no tengamos ya en casa kits de supervivencia o al menos en mente las prioridades para el autocuidado.
Ola de calor
La ola de calor, por motivos distintos, también llama al autoconfinamiento: si uno no puede acceder a un refugio climático durante las horas más peligrosas de sol, debe proveerse en casa de medios para combatirla. En Alemania han muerto más de 4.300 personas en la última semana solo de calor extremo por las temperaturas récord, y la conocida brecha de igualdad en nuestras ciudades hace a las personas mayores y solas, sobre todo mujeres, especialmente vulnerables si no recurren a un aire acondicionado que muchas no tienen. La teleasistencia de los servicios sociales es una pieza clave estos días para esa concienciación, más educación climática y recursos son el paso siguiente en esta era del calor extremo.
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