La fiesta de la ciencia del Sabadell no necesita música

El presidente del Banco y la Fundación Sabadell, Josep Oliu, con la directora, Sonia Mulero, posan junto a la delegada de la Generalitat, Pilar Díaz, los premiados y los miembros del jurado / Cedida

No crean que fue un fiestorro por todo lo alto con música a tope y en el que los asistentes acabaron bailando hasta la madrugada. Nada de eso. Muy al contrario.

Incluso uno se ha permitido bautizarlo como la "fiesta de la ciencia", porque así definió Marc Güell, profesor de investigación ICREA en la Universidad Pompeu Fabra (UPF), el acto de entrega de los Premios a la Investigación Biomédica y a las Ciencias y la Ingeniería que organiza la Fundación Banco Sabadell. Y, la verdad, no le falta razón. Fue una gran fiesta por varios motivos.

El primero, por el extraordinario nivel expuesto por los dos galardonados. Además del propio Güell, distinguido con el Premio a la Investigación Biomédica, el X Premio a las Ciencias y la Ingeniería recayó en el profesor de investigación del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), Pelayo García de Arquer, uno de los científicos españoles con mayor proyección internacional. También lo fue por el perfil de los invitados. La cita reunió a buena parte de la élite científica del país en un ambiente mucho más distendido que el de hace justo un año. Entonces, la ceremonia coincidía de lleno con el estallido de la OPA sobre Banco Sabadell y la tensión se respiraba en cada conversación. En esta ocasión, el presidente del banco y de la Fundación, Josep Oliu, se mostró relajado y disfrutó de uno de los actos que más aprecia del calendario. "Este es uno de los eventos que más me gusta del año", confesó durante su intervención, bajo la atenta mirada de la directora y auténtica alma mater de la Fundación, Sonia Mulero, impecable una vez más al frente de la organización.

La gran novedad fue el estreno de Marc Armengol como CEO de Banco Sabadell en esta velada. Aunque es una cara nueva en el cargo y conoce perfectamente la casa después de 25 años de trayectoria en la entidad, nunca había asistido a los premios, ya que ha trabajado buena parte fuera de España. Armengol representa ese estilo de alto directivo muy propio del Sabadell. O sea, cercano, amable, poco dado al protagonismo y siempre con una sonrisa. Una manera de ser similar a la del vicepresidente, Pedro Fontana, o a la del consejero ejecutivo y director general, Carles Ventura, un ejemplo más de que la discreción no está reñida con la eficacia y la solvencia.

Como única representante política asistió la delegada territorial del Govern de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz. Aunque, en realidad, su presencia tenía mucho sentido. No en vano, Díaz no es una política cualquiera. Lo digo porque es doctora ingeniera en Telecomunicaciones, de modo que se movía con absoluta naturalidad entre tantos científicos de prestigio.

Y es que el cartel impresionaba. Allí estaban los presidentes del jurado, Óscar Marín, director del Centre for Developmental Neurobiology del MRC británico, y Enrique Zuazua, uno de los grandes referentes mundiales en matemáticas aplicadas, sin olvidarnos del físico, doctor, catedrático y fundador del ICFO, Lluís Torner, figura clave de la fotónica en España.

Con semejante nivel, estaba en su salsa Rafa Vilasanjuan, director de Políticas y Desarrollo Global de ISGlobal; Montserrat Bernabeu, directora general del Institut Guttmann; la consejera de Banco Sabadell, Aurora Catà, siempre atenta a todos los detalles; o el vicepresidente del Grupo Mivi y exvicepresidente del FC Barcelona, Eduard Romeu.

Y si hay alguien con quien merece la pena detenerse unos minutos es con el abogado Miquel Roca. Da igual que la conversación derive hacia la economía, la política o el Barça. Roca siempre deja alguna reflexión interesante y, además, lo hace con esa mezcla de inteligencia, ironía y elegancia que ya tan pocos conservan.

En definitiva, fue una fiesta sobria y sin música innecesaria, pero capaz de reunir, año tras año, a las mentes más brillantes del panorama científico. Una demostración de que la Fundación del Sabadell sigue cumpliendo con su propósito fundacional de apostar por la investigación, el conocimiento y el talento.

Por cierto, me cuentan que la Fundación está en un proyecto en alianza con importantes líderes en comunicación y tecnología para impulsar una inteligencia artificial más humana y en beneficio del talento joven. Habrá que seguirles de cerca…