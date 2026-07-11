Defender el turno de oficio es defender la igualdad ante la justicia

Cada 12 de julio, con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, recordamos una idea esencial: la justicia gratuita no es beneficencia ni voluntariado, sino una garantía democrática. Es el mecanismo que permite que cualquier persona pueda defender sus derechos, aunque no disponga de recursos económicos suficientes. Cuando una persona detenida, una víctima de violencia machista, una familia vulnerable, un trabajador o una persona migrante necesita asistencia letrada, el turno de oficio es, a menudo, su primera puerta de entrada a la justicia.

En la demarcación del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), las cifras muestran la dimensión real de este compromiso público. Solo durante el primer semestre de 2026, los profesionales del turno de oficio realizaron 66.896 actuaciones, una media de 371 intervenciones diarias. Los derechos fundamentales no entienden de horarios, festivos ni calendarios administrativos.

Este servicio funciona gracias al compromiso de más de 2.740 abogados y abogadas inscritos voluntariamente en el turno de oficio del ICAB. Son profesionales cualificados, con formación específica y sometidos a requisitos de disponibilidad, especialización y calidad. La ciudadanía reconoce este esfuerzo: la valoración del servicio alcanza un 8,30 sobre 10.

Los datos obligan a lanzar una alerta. En los últimos años ha descendido el número de profesionales adscritos al turno de oficio. En la demarcación del ICAB, la inscripción ha bajado un 2,35% respecto de 2025 y un 20,83% respecto de 2016. La tendencia preocupa porque, al mismo tiempo, aumenta la demanda en ámbitos sensibles como el social, extranjería, menores, segunda oportunidad o mercantil. En el ámbito social, las actuaciones han aumentado un 10,62%, mientras que los abogados adscritos se han reducido un 35,71% entre 2016 y 2026. Más necesidades y menos profesionales son una señal de riesgo que no debe ignorarse.

No podemos permitir que el derecho de defensa exista formalmente sobre el papel, pero resulte materialmente más difícil de garantizar por falta de recursos o reconocimiento efectivo del trabajo profesional. La vocación de la abogacía es imprescindible, pero no puede sustituir la responsabilidad de los poderes públicos. El turno de oficio es un servicio público esencial y debe ser tratado como tal.

Es justo reconocer que se han producido avances importantes. El nuevo convenio de módulos de compensación permite iniciar la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2011 en Catalunya, una pérdida acumulada que se aproximaba al 31%, a recuperar en cuatro años. El acuerdo incorpora una actualización vinculada al IPC y un incremento adicional que sitúa la mejora global en torno al 11%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

Pero no debemos confundir avance con solución definitiva. Siguen existiendo actuaciones necesarias que no se abonan, guardias cuya disponibilidad no se retribuye de forma suficiente y una normativa de justicia gratuita que, tras tres décadas de vigencia, necesita una actualización profunda. El sistema requiere financiación estable y suficiente, actualización automática de los módulos conforme al IPC, retribución de todo el trabajo efectivamente realizado -incluidos los medios adecuados de solución de controversias y nuevas actuaciones procesales- y una nueva ley de Justicia Gratuita, adaptada a la realidad del siglo XXI.

Defender la justicia gratuita no es defender una reivindicación corporativa: es defender una garantía ciudadana. Sin turno de oficio fuerte, no hay igualdad real ante la ley. Sin igualdad, la tutela judicial efectiva se debilita. Y cuando se debilita el acceso a la justicia de quienes más lo necesitan, se resiente el propio Estado de derecho.

Por eso, el mensaje debe ser claro: defendamos a quienes defienden. Cuidar el turno de oficio es cuidar la justicia, la igualdad y los derechos de toda la ciudadanía.