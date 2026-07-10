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Aprender de la tragedia

La capacidad de extinción seguirá siendo indispensable, pero resultará insuficiente si no va acompañada de una gestión más eficaz del medio natural

Al menos 12 muertos en un incendio forestal en Los Gallardos (Almería)

Un bombero forestal combate el incendio declarado en Los Gallardos (Almería).

Un bombero forestal combate el incendio declarado en Los Gallardos (Almería). / EMA INFOCA

El incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, que ha causado al menos doce víctimas mortales, numerosos heridos, desaparecidos y centenares de desalojados, constituye uno de los episodios más graves registrados en España en las últimas décadas. Las causas todavía no están plenamente esclarecidas, pues las primeras investigaciones apuntan a la posible caída de un cable perteneciente a una instalación privada, si bien corresponderá a la investigación judicial determinar el origen exacto. Con todo, conocer cómo se originó el incendio permite explicar únicamente su inicio, mientras que su rápida propagación y la magnitud que alcanzó responden también a la combinación de unas condiciones meteorológicas adversas, el estado de la vegetación y las características del territorio.

Las condiciones meteorológicas fueron un factor decisivo, ya que las altas temperaturas, la sequedad acumulada tras meses de déficit hídrico y las fuertes rachas de viento favorecieron una rápida propagación de las llamas. A ello se sumaron la abundancia y continuidad de la vegetación, la complejidad de un terreno escarpado que dificultó las tareas de extinción y un modelo de ocupación del territorio caracterizado por la presencia de viviendas dispersas en contacto con el monte, lo que incrementó la exposición de la población.

Esta situación no es exclusiva de Almería. En buena parte del sur de Europa confluyen factores similares. El abandono de actividades agrarias y forestales ha favorecido la acumulación de combustible vegetal, mientras que el cambio climático incrementa la frecuencia e intensidad de las olas de calor y prolonga los periodos de alto riesgo. Aunque el origen de muchos incendios continúa siendo humano, ya sea por accidente o de forma intencionada, el cambio de las condiciones climáticas y territoriales favorece una propagación más rápida y dificulta su control.

El incendio también ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la población. Las primeras informaciones indican que varias víctimas quedaron atrapadas mientras trataban de abandonar la zona. En incendios que evolucionan con gran rapidez, las decisiones adoptadas durante los primeros momentos pueden resultar decisivas. Por ello, además de reforzar los dispositivos de emergencia, es imprescindible que la ciudadanía sepa cómo actuar, cuándo evacuar o permanecer confinada y siga en todo momento las indicaciones de protección civil.

Los grandes incendios ya no pueden abordarse únicamente como emergencias puntuales, sino como el resultado de una combinación entre un territorio más expuesto y unas condiciones climáticas que intensifican los riesgos. La capacidad de extinción seguirá siendo indispensable, pero resultará insuficiente si no va acompañada de una gestión más eficaz del medio natural, una adaptación al cambio climático y una ciudadanía mejor preparada. La prevención pasa por reducir las causas evitables de los incendios, pero también por gestionar el territorio de forma continuada para limitar la acumulación de combustible vegetal y por preparar a la población para actuar correctamente cuando se produce una emergencia. Porque en situaciones cada vez más extremas la información, la preparación y la responsabilidad colectiva pueden ser tan decisivas como los propios medios de extinción.

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