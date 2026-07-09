Las mejores estrategias de inversión para este verano

El verano se ha iniciado con puntos de atención claros para los inversores infatigables; la situación en Oriente Medio (los precios del petróleo), la inteligencia artificial, China y la evolución de las criptomonedas. Aquellos que sean capaces de asimilar la actualidad económica desde esos cuatro puntos de vista tendrán algunas referencias importantes para la toma de decisiones adecuada.

Bitcóin

La presión vendedora de bitcóin se mantiene. Los expertos aparentan tranquilidad pese a la devaluación de los últimos meses, afianzando su posición por la creencia fiel en los ciclos de compraventa que la criptomoneda ha llevado en el pasado y que apuntan a una revalorización a partir de mediados o finales de verano (aproximadamente). Los más pesimistas siguen en una crisis aguda de desconfianza y el dilema de vender perdiendo o comprar bajando. El impacto de las compras apalancadas y de los mecanismos de deuda vinculados a las compras de bitcóin, sobre todo en torno a la firma Strategy, son desalentadores y amenazan con abrir un círculo pernicioso de complejas repercusiones si no cambia rápido el ciclo. Se habla de fase de vulnerabilidad de Strategy, algo que sí puede llegar a afectar a bitcóin de manera profunda, tanto si la firma vende sus activos como si afronta la situación con osadía, a la espera de compras institucionales generalizadas.

Proveedores para la IA

Neuberger Berman, gestora de activos independiente fundada en Nueva York, aporta una perspectiva interesante a la hora de analizar el actual marco de inversión durante este verano. Según Sean Hinze, managing director de la firma, la estrategia exitosa durante la canícula será apostar por las firmas que proveen de infraestructuras a las compañías tecnológicas y de inteligencia artificial y no tanto a los protagonistas de esa revolución. No se trata, según su punto de vista, de fijarse exclusivamente en fabricantes de semiconductores o de firmas que compitan por desarrollar la próxima aplicación revolucionaria: "Detrás de cada modelo de IA se esconde una infraestructura física enorme que hay que construir, financiar y gestionar". Las grandes firmas de inversión apuestan por centros de datos, unidades de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés), la generación de energía, las redes de transmisión y la infraestructura de fibra óptica, emblemas de la economía real que sustenta la IA.

Inversión directa

El ritmo del cambio tecnológico hace que resulte extraordinariamente difícil predecir qué arquitecturas de IA, diseños de chips o plataformas de 'software' dominarán el mercado dentro de cinco años. Esta lógica apoya las tesis de de Hinze, que en la práctica implica abandonar la marea inversora predominante en los últimos años y volverse a fijar en indicadores fundamentales de tipo económico, en teoría de caracter más predecible. Ese planteamiento tiene un elemento colateral importante. Los expertos empiezan a vislumbrar que las necesidades ingentes de inversión de las empresas puede canalizarse también fuera de los canales bancarios. Nada nuevo, pero que puede ganar protagonismo en estos momentos en los que la financiación se encarece. El enfoque de la inversión puede alejarse de los mercados de renta variable y apostar por inversiones directas, con mejor calidad de las garantías, con protecciones contractuales en función de la sostenibilidad de los flujos de caja.

Ormuz y el precio del petróleo

Además de la inteligencia artificial, otro de los motores del mercado este verano es la situación en Oriente Medio. El crecimiento mundial y la evolución de los mercados y la inversión depende de la situación de la guerra entre EEUU e Irán y, sobre todo, de la estabilización del transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Pese a ello, Darrell Spence, economista de Capital Group, opina que "el auge de la inteligencia artificial es tan fuerte que, incluso en un escenario de actividad cero en el resto de los sectores, el crecimiento económico se mantendría en terreno positivo, sobre todo en Estados Unidos". La economista Beth Beckett advierte de que Europa podría enfrentarse a un escenario de estanflación antes de final de año, ya que el aumento de los precios de la energía está afectando al nivel de actividad en la región: "Creo que el impacto será muy inferior al que vimos en 2022, gracias, en parte, a la mayor actividad manufacturera y a una orientación más expansiva de la política fiscal en Alemania". Nenad Dinic, estratega de análisis de Renta Variable de Julius Baer, insta a controlar la evolución de los precios del petróleo. En su opinión, si el barril de brent se mantiene por debajo de los 80 dólares podría esperarse la estabilidad de los mercados.

China y capital riesgo

Ives Bonzon, de Julius Berguer, aporta en un amplio análisis del contexto inversor algunos elementos destacables. De entre ellos, destaca la atención que merece China como elemento disruptor que puede influir en los precios de empresas afectadas por su competencia abrumadora. También la atención que merecen los instrumentos de inversión en 'startups'. La idea es que el inversor debería apostar por firmas en estado embrionario como complemento en una cartera de inversión diversificada. "Las primeras etapas importantes de la financiación institucional de capital riesgo, hasta alcanzar el estatus de unicornio— beneficia a quienes asumieron el mayor riesgo de fracaso, en una etapa en la que el acceso es restringido y predecir individualmente a los ganadores con un grado significativo de certeza es prácticamente imposible. Para cuando una oportunidad se vuelve ampliamente accesible en el mercado de etapas avanzadas, la rentabilidad se ha deteriorado notablemente". Así, concluye en consejo: "El inversor minorista que accede a las «oportunidades previas a la salida a bolsa» a través de vehículos de inversión, en la mayoría de los casos, adquiere la rentabilidad de las acciones ordinarias a precios de acciones preferentes". Asumir riesgos para lograr mayores beneficios; premisa consabida e interiorizada siempre por los inversores.