El declive del acontecimiento

Ambiente de calor, altas temperaturas, ola de calor, en el centro de Barcelona durante una jornada marcada por las altas temperaturas. Vecinos y turistas buscan refugio en las sombras, se hidratan y tratan de sobrellevar la intensa ola de calor que afecta a la ciudad. A 9 de julio de 2026. Sociedad. AUTOR: MANU MITRU | EPC / MANU MITRU / EPC

Vivimos un tiempo en el que la conversación pública ha pasado de interesarse por los acontecimientos a centrarse en sus consecuencias. Mientras los hechos se suceden en las pantallas a una velocidad de vértigo, con ciclos informativos cada vez más cortos y una capacidad de atención de la ciudadanía muy fragmentada, el desarrollo de los temas de conversación se articula en torno a cómo los grandes asuntos del momento afectan a nuestras vidas. El clima importa cuando condiciona la rutina diaria con temperaturas extremas o lluvias torrenciales; la economía, cuando impacta en el bolsillo; la movilidad, cuando altera los desplazamientos; la sanidad, cuando el sistema falla; la seguridad, cuando ocurre cerca, al lado de casa; la vivienda, cuando impide construir un proyecto de vida.

Tradicionalmente, la conversación pública se organizaba en torno a grandes conceptos: economía, inmigración, seguridad, cambio climático o sanidad. Hoy, la pregunta dominante ya no es “¿qué está pasando?”, sino “¿qué significa esto para mí? ¿Cómo me afecta?”. Se trata de un cambio profundo: la ciudadanía ya no consume únicamente información política o económica, sino consecuencias. Este giro tiene implicaciones políticas, sociales y periodísticas, pero también en el ámbito de acción. Los grandes temas, que solían plantearse en términos macro, se declinan ahora en lo micro, en la proximidad, en el hiperlocalismo. Es la ciudad —en su gestión, en sus debates, en sus controversias, en sus desacuerdos y consensos— donde, como en un rompeolas, desembocan los grandes asuntos del presente.

La ciudad es el espacio en el que las ideologías dejan de ser abstracciones para convertirse en experiencia. Es donde una ola de calor deja de ser una cifra de un panel científico de la ONU para convertirse en una parada de autobús sin sombra; donde la inflación deja de ser un porcentaje y se materializa en un alquiler inasumible; donde la transición ecológica adopta la forma concreta de una zona de bajas emisiones en la que un coche antiguo ya no puede circular.

El periodismo debe adaptarse a este cambio. Tradicionalmente, informar consistía en contar qué había sucedido. Hoy, esa tarea resulta insuficiente. En un ecosistema saturado de información, la atención ya no se conquista con grandes relatos de los acontecimientos, sino con explicaciones útiles. Las noticias que detallan qué cambia, cuándo entra en vigor una norma, cuánto costará una medida o a quién afectará generan más interés que aquellas que permanecen en el plano general. La utilidad se ha convertido en uno de los principales valores informativos. Y no conviene confundir atención con interés.

La ciudadanía evalúa la política desde la experiencia diaria, y eso ha convertido el barrio en el termómetro de la conversación pública

La atención a las consecuencias no es nueva: siempre ha existido una dimensión de interés personal en la recepción de noticias. Lo que sí cambia es la escala y la velocidad, y, sobre todo, la intermediación tecnológica. Las plataformas han reforzado una lógica de relevancia percibida —basada en la personalización, la proximidad emocional y el impacto directo— que desplaza a la relevancia cívica más abstracta. No es que antes solo nos preguntáramos “qué pasa”, sino que esa pregunta estaba más mediada por instituciones, partidos y medios con capacidad para ordenar prioridades.

Este desplazamiento tiene también una lectura política. Durante décadas, los grandes debates se proyectaban sobre instituciones nacionales o internacionales. Hoy, la ciudad se ha convertido en el laboratorio donde se ponen a prueba las políticas públicas y donde los ciudadanos evalúan su eficacia. No porque los ayuntamientos dispongan de todas las competencias —ese es, precisamente, uno de los problemas—, sino porque la experiencia cotidiana siempre tiene un componente local. El ciudadano juzga la calidad de la política desde la proximidad: interpreta la realidad a través de su experiencia más inmediata.

Más que nunca, en política, en periodismo y en el ámbito institucional, toca mirar y escuchar a la calle, que ya no está formada solo por asfalto y adoquines, sino que se estructura también en barrios digitales. Este hiperlocalismo no es únicamente geográfico: es también algorítmico. Los 'barrios digitales' redefinen la proximidad al crear comunidades de experiencia compartida, que no siempre coinciden con el territorio. De ahí emergen tensiones nuevas entre lo local físico y lo local percibido. Es en ese cruce donde se produce la conversación pública efectiva y, en buena medida, los cambios relevantes.