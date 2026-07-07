El 'Petit Départ' de los turistas de Barcelona

Desde mi casa veo la pancarta que anuncia, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, la eliminación de las 10.101 viviendas de uso turístico en 2028. No está claro que todas esas viviendas de uso turístico se puedan transformar fácilmente en alojamientos de largo plazo, dependerá de los incentivos que tengan los propietarios a hacerlo en 2028. Lo que sí significa es una apuesta de la ciudad por controlar el flujo turístico que se aloja en la ciudad. Entendemos que, en la misma línea, la ciudad no debería de admitir nuevos alojamientos de cualquier tipo, porque en ese caso estaríamos simplemente desplazando turistas entre distintas formas de alojamiento.

En cualquier caso, en 2025 Barcelona recibió 16 millones de visitantes, un 2,9% más que en 2024. El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat volvió a registrar un récord de pasajeros. En total, 57.483.036 personas, un 4,4% más que en el año anterior. El puerto de Barcelona también alcanzó cifras récord. Se registraron 895 llegadas de cruceros, un 13,1% más que en el año anterior. El atractivo de la ciudad no cesa. El fin de semana pasado hemos asistido a la presencia del Tour de Francia. Sin conocer todavía con exactitud las cifras de su impacto económico, albergar el Grand Départ ha sido un acierto. Las imágenes de la presentación de los equipos con la Sagrada Famíla detrás y Carlos de Andrés-genial- diciéndole a Tadej Pogacar que se gire y contemple esa maravilla, bien merecen unos días de molestias en el tránsito. El recorrido de la contrarreloj por equipos tan bien diseñado. Cómo se ha volcado la ciudad. Las imágenes desde el helicóptero en esa etapa y la siguiente. Es imposible que quien las vea no quiera venir a nuestra preciosa ciudad.

Eso significa que la demanda se va a mantener 'in crescendo' y si la oferta de alojamiento no aumenta (o incluso disminuye), estos turistas tendrán que alojarse en el entorno metropolitano. Ya lleva años sucediendo. Actualmente, L’Hospitalet de Llobregat ya cuenta con 30 de negocios de alojamiento ya sean hoteles, aparthoteles u hostales. Según los datos del Ayuntamiento de L’Hospitalet, 10 hoteles más han pedido ya una licencia de obra, de la que ahora esperan su resolución. Es más, el planeamiento urbanístico actual deja un margen de crecimiento para nuevos hoteles en el entorno del recinto de Fira Gran Via y el distrito económico hospitalense. La Gran Via hospitalense es una ubicación ideal, pues se encuentra a mitad de camino entre el aeropuerto de El Prat y el centro de Barcelona.

Digamos que los turistas que vienen a Barcelona, fundamentalmente a alguno de sus grandes eventos, valoran L’Hospitalet de Llobregat como su 'Petit Départ', un pequeño traslado que incluso enriquece su experiencia en Barcelona. Asimismo, esta llegada de turistas genera el impacto económico conocido para L‘Hospitalet. Obviamente, una parte de la población hospitalense ya estarán experimentando la parte menos buena del turismo: ruido, gentrificación. ¿Les suena?