Opinión | Declive americano
Dos siglos y medio después
El 250 aniversario de la independencia evidencia una profunda fractura política y un cambio de rumbo en los valores que durante décadas definieron el liderazgo estadounidense
Desde su independencia EE.UU. ha sido una república brillante, faro y motor para el desarrollo de la libertad y la democracia de otros muchos países. Pero el momento después de 250 años de gloria apunta al declive. Lejos del tono institucional que se supone en una celebración así, Donald Trump ha llevado las conmemoraciones de este 4 de Julio a un tono mucho mas de campaña, olvidando que se debe a todos sus conciudadanos, dirigiendo el odio hacia a los que se sienten ajenos a su liderazgo e ideas. En vez de recordar una memoria brillante en la construcción de un país que nació en el margen de los imperios hasta convertirse en la mayor potencia global, Donald Trump ha aprovechado el momento para avanzar en su limpieza de los que no deberían estar. Tras el ataque furibundo a los inmigrantes -con una idea imperial del territorio, pero supremacista en cuanto a los ciudadanos con derechos- en su nueva narrativa ataca principalmente a los demócratas como los enemigos de "América". Son comunistas y como tal los principales enemigos de la patria.
Así inicia su campaña hacia las elecciones de medio mandato para las que queda algo más de tres meses y donde ya ha empezado a comprobar que sus protegidos a liderar estados sufren reveses, mientras entre los demócratas renace una generación más progresista, cuyas narrativas empiezan a movilizar votos. En vez de resaltar la brillantez de la historia compartida Trump ha vuelto a sus ideas más sectarias polarizando entre quienes como el presidente se entregan al supremacismo y la condena a todos sus rivales o quienes como Mamdani, el alcalde de Nueva York, recuerdan que, en la memoria de estos 250 años, la ciudad más pujante del mundo la han ido construyendo oleadas de inmigración que venían huyendo del hambre, la pobreza o la violencia. Lo que constata esta distancia es que dos siglos y medio después de constituirse como país, EE.UU está más dividido que nunca y que los valores que lo hicieron grande, la defensa de la libertad y la democracia, de la mano de Trump, han entrado en declive.
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