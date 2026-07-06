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Opinión | CORTO Y AL PIE
Gemma Martínez

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La ampliación de la AP-7, una urgencia inaplazable

Un accidente entre dos camiones en la AP-7 en Riudellots de la Selva el 23 de junio de 2026

Un accidente entre dos camiones en la AP-7 en Riudellots de la Selva el 23 de junio de 2026 / Miquel Cornellà de la Cruz

La AP-7 vuelve a colapsar con la llegada del verano, como si fuera una sorpresa que una autopista ya desbordada se sature aún más con la movilidad vacacional. Silvia Paneque, consellera de Territori, es consciente de ello y lo explica sin rodeos a EL PERIÓDICO: «Hay que ampliarla». Sus palabras llegan en la misma semana en la que dos accidentes de camiones han vuelto a dejar al descubierto las costuras de la AP-7, con kilómetros de retenciones, bloqueos y una reapertura que, en uno de los casos, no llegó hasta once horas después. Pocas imágenes describen mejor la presión que soporta la autopista y la vulnerabilidad que de ella se deriva. 

El cuello de botella está donde casi siempre, en los enlaces y en los tramos de las Terres de l’Ebre, el Vallès y el Penedès, donde, como admite Paneque, faltan carriles. A ello se suma un déficit de mantenimiento imposible de disimular. 

De ahí que tenga sentido volver a regular la circulación del transporte pesado mientras se espera la ampliación que depende del Ministerio de Transportes y que sería larga. También cabe reabrir el debate sobre la implantación de peajes por uso, aunque no como los de antes, sino mediante una tarificación verde y proporcional al tamaño, al peso y a las emisiones de cada vehículo, una posibilidad que el president del Govern, Salvador Illa, ya ha empezado a plantear. 

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La propuesta gustará más o menos a los agentes económicos y sociales, al igual que a los sectores ecologistas, pero es innegable que el deterioro de la AP-7 exige más que meros parches. Hace falta ampliar, conservar y ordenar de verdad una vía que soporta mucho más tráfico del que la sociedad parece dispuesta a asumir en público. Y si ese uso intensivo va a ir a más, de acuerdo con el aumento de la actividad económica de Catalunya y de la población, quizá haya llegado el momento de decirlo sin eufemismos. Mantener una infraestructura de estas características no puede ser gratis ni para todos ni en todas las condiciones

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