El alquiler que no llega al anuncio

Un cartel anunciando el alquiler de una vivienda en Madrid- / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Los datos de los portales inmobiliarios se han convertido en una referencia imprescindible para entender la evolución del alquiler en España. Permiten seguir precios, comparar territorios y detectar tendencias en un mercado que cambia muy rápido. El último Índice Inmobiliario Fotocasa apunta a una subida interanual del alquiler del 3% en mayo, hasta situar el precio medio en 14,76 euros por metro cuadrado al mes. Es la menor alza desde julio de 2023.

Es un dato relevante y, en apariencia, podría interpretarse como una señal de moderación. Pero conviene leerlo bien. Una subida más moderada no significa necesariamente que el mercado se haya destensado. Puede significar también que la tensión se está desplazando: del precio visible al acceso invisible.

Los portales reflejan con precisión el mercado que se publica: los anuncios activos, los precios de oferta y las viviendas que llegan al escaparate. Esa información es muy valiosa. Pero también hay que mirar fuera de la fotografía, porque hoy una parte del problema del alquiler empieza antes del anuncio.

Publicar una vivienda puede dejar de ser una herramienta para encontrar inquilino y convertirse en un coste de gestión. Para muchos propietarios y agentes, sacar un piso al mercado implica recibir decenas o cientos de contactos, filtrar perfiles, organizar visitas, responder mensajes y tomar decisiones en muy poco tiempo. En ese contexto, alquilar a una persona recomendada, a alguien de la cartera propia o al primer candidato solvente puede parecer la opción más sencilla.

No hablamos de una práctica nueva. El boca a boca, las listas de espera o las carteras de clientes han existido siempre. La diferencia es que, en un mercado con poca oferta y mucha demanda, estos canales ganan peso y pueden convertirse en una vía principal de acceso. Y cuando eso ocurre, la tensión real va más allá de lo que vemos en los anuncios publicados.

El dato visible no marca el límite del problema. Solo muestra la parte que alcanza a verse.

Esto cambia el diagnóstico. No es solo un tema de precio. Es un problema de acceso. Quien no tiene contactos, quien no responde en minutos o quien no llega a tiempo a una oportunidad puede quedarse fuera antes incluso de visitar una vivienda. No pierde frente a otro candidato después de un proceso claro. Directamente, no entra en el proceso.

Ahí aparece de nuevo la figura del “no inquilino”: la persona que busca vivienda, tiene necesidad real de alquilar y quiere formar parte del mercado, pero no consigue acceder a él. No necesariamente porque no pueda pagar o porque no cumpla un criterio razonable de solvencia, sino porque el mecanismo de acceso se ha estrechado tanto que deja fuera a muchos perfiles antes de que puedan ser evaluados.

Los datos de mercado ayudan a entender esa presión. Según idealista, la oferta de alquiler se ha reducido un 61% desde 2020. Con menos viviendas disponibles y más candidatos por cada inmueble, no solo se encarecen los precios: también se endurecen los filtros. La selección se vuelve más rápida, más condicionada y, en muchos casos, menos visible.

Por eso importa cómo se selecciona. En ese contexto, la elección del inquilino no puede basarse solo en la rapidez ni en una primera impresión de solvencia. El inquilino también necesita llegar preparado al proceso, explicar su situación, aportar información contrastable y demostrar que puede ser un candidato adecuado para una relación de alquiler estable.

No se trata solo de comprobar si puede pagar una renta. Se trata de validar su idoneidad con objetividad, sin decisiones precipitadas y con criterios claros para todas las partes.

El reto está en combinar agilidad y rigor. El mercado exige decisiones rápidas, pero una buena selección requiere información, análisis y trazabilidad.

Por eso, la respuesta debe ser profesionalizar el proceso, ordenar la demanda, validar la idoneidad del inquilino, formalizar correctamente el contrato, proteger el cobro y gestionar la relación durante toda la vida del alquiler.

Y todo ello requiere transparencia y buenas prácticas. El propietario necesita confianza para poner su vivienda en alquiler. El inquilino necesita reglas claras para competir en condiciones razonables. Y los agentes inmobiliarios necesitan herramientas que les ayuden a gestionar un mercado cada vez más difícil de ordenar.

Porque mientras la oferta siga siendo insuficiente, la tensión no solo se verá en los precios. También se verá en las viviendas que se alquilan antes de publicarse, en las oportunidades que nunca llegan al escaparate y en quienes buscan vivienda sin llegar siquiera a entrar en el proceso.

Sin mirar el alquiler que no llega al anuncio, seguiremos viendo solo una parte del problema.