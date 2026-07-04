Italia investiga "safaris de guerra" de ricos para matar a civiles por diversión durante el asedio de Sarajevo. En la foto, Marcha por la Paz en recuerdo de la masacre de Srebrenica, en Nezuk, Bosnia. / ARMIN DURGUT / AP / VÍDEO: EL PERIÓDICO

Se dice que la condición humana contiene en sí misma potencial para hacer el bien y el mal por igual. La cuestión es que la empatía, la educación, la presión social o la ética personal limitan o favorecen la bondad o la maldad de cada cual.

Hobbes sostenía, a mi juicio con buen criterio, que sin norma ni leyes el ser humano tendería al egoísmo, a la violencia y a la lucha por el poder. A pesar de que hay individuos con una capacidad inagotable de bondad, el ser humano en su conjunto es egoísta y según algunas teorías el peor enemigo de sí mismo. Hannah Arendt, una filósofa alemana del pasado siglo, sostenía la teoría de “la banalidad del mal” según la cual las personas podemos cometer inmensas atrocidades sin ser personas enfermas o individuos monstruosos; decía también que personas aparentemente corrientes pueden renunciar en un momento dado a pensar críticamente y obedecer órdenes sin cuestionarlas. Un ejemplo de ello podría ser el papel de los soldados en una guerra.

Todo esto viene a cuento en relación con un artículo publicado en EL PERIÓDICO que habla sobre la investigación que se ha abierto sobre los “safaris humanos” en la guerra de Sarajevo, hace ya más de treinta años. Para aquellos que no lo recuerden, se trata de millonarios aburridos que pagaron para poder disparar a civiles por el simple placer de cazar y matar. Según cuenta Irene Savio en el mencionado artículo, Eurojust, con sede en la Haya, se reunirá con la fiscalía de Milán, que es la que abrió el primer procedimiento el año pasado.

¿Puede un ser humano caer más bajo, llegar a un índice de maldad más brutal que este? Hay muchas muertes inútiles todos los días en nuestro planeta, pero pocas superan la de caer abatido por un individuo en busca de adrenalina que, por diversión, decide disparar a otro ser humano para combatir el aburrimiento.

Sospecho que este proceso abierto tiene pocas posibilidades de prosperar, hasta ahora hay unos cuantos individuos bajo sospecha, pero desgraciadamente será difícil aportar pruebas concluyentes. Pero ojalá los cacen a todos.