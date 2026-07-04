El presidente Illa y Willy Bárcenas sudan la noche barcelonesa

Los termómetros indican que el verano se instaló oficialmente hace ya unos días y el calendario social de la ciudad lo confirma. La inauguración del Festival Grec es una muestra de ello y, si coincide con su 50.º aniversario, todavía más.

La inauguración del lunes reunió, como es tradición, a representantes de la política, la cultura y la sociedad barcelonesa. La presencia institucional corrió a cargo del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aportaron el obligado protocolo a una noche calurosa que, afortunadamente, acabó imponiendo la naturalidad a la solemnidad.

Una vez todos sentados y comprobado que el calor iba a ser uno de los protagonistas de la velada, desaparecieron las formalidades, aunque ninguno osó quitarse la americana. Eso sí, pudimos ver a Collboni haciendo un uso intensivo del abanico de El Periódico, convertido en el accesorio más cotizado de la noche, mientras Illa se relajaba, sudaba y reía con ganas ante la divertida interpretación de la actriz Marta Bernal, transformada para la ocasión en Marta Pazos.

Entre los asistentes, Judit Mascó hizo gala de su habitual elegancia. La modelo lucía un capazo de Toni Pons, confirmando que el verano también tiene su propio protocolo estético.

A pocos metros se encontraba uno de los protagonistas políticos de los últimos días. Me refiero a Jordi Martí, el flamante ganador de las primarias de Junts, sin el respaldo de Carles Puigdemont y con el apoyo de Xavier Trias. O sea, que la valentía de Martí tuvo su premio. Asistió acompañado de parte de su círculo político más cercano: desde el concejal y vicepresidente del Área Metropolitana, Damià Calvet, hasta la portavoz municipal, Neus Munté, pasando por la secretaria general de la Associació Catalana de Municipis, Joana Ortega.

Estaban también la directora general de El Periódico, Mabel Mas; la directora general de Focus, Isabel Vidal; la directora de Radio Primavera Sound, Clara Nervión; el poeta y programador del Teatre de Sant Cugat, Andreu Gomila; el director de comunicación de Danone, Albert Batlle; la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Idilia, Igone Bartumeu; o el responsable de comunicación de Coca-Cola, Jesús Osuna.

Tampoco se lo perdieron los actores Carlos Cuevas, Lluís Homar, Sílvia Munt, Julio Manrique o Àngel Llàcer; el gestor cultural Jordi Sellas; o el CEO de Andema y número uno del networking de Barcelona y Madrid, Gerard Guiu, que acudió acompañado del creador de contenido argentino Zeke Fernández.

En fin, que fue una gran noche en la que los abanicos trabajaron horas extras y el calor no hizo distinciones entre cargos institucionales y resto de invitados. En fin, que los políticos también sudan.

Las noches de Pedralbes

El miércoles había mucha gente en la inauguración del festival «Les Nits Occident». Los Jardines de Pedralbes son un escenario fantástico para este tipo de eventos y el público disfrutó con Taburete. Sin duda, no es el mismo tipo de gente que suele asistir al Grec, pero también sudó de lo lindo.

La empresa Clipper's, que preside Juli Guiu, ha logrado crear un espacio fantástico para tomar una copa y ver actuaciones. La pena es que el límite horario sea a las doce de la noche. A la CEO de Clipper's, Vanessa Llopart, que siempre lo tiene todo controlado, la vimos en el village conversando con el vicepresidente de Banco Sabadell, Pedro Fontana, y con uno de los empresarios que mejor conoce lo que ocurre en la zona alta de la ciudad. Sí, me refiero a José María Xercavins.

El líder de Taburete Willy Bárcenas en plena actuación en Les Nits Occident / Ferran Nadeu

Luego se desató la locura con Taburete, un grupo musical que saltó a la fama porque su líder, Willy Bárcenas, es hijo del extesorero del PP que acabó en la cárcel. Sin embargo, sin que nadie les haya regalado nada, se han convertido en un conjunto de referencia. Tal y como indicaba Jordi Bianciotto en su magnífica crónica en este diario, Taburete es ya un grupo maduro, o casi. O sea, que ya no son aquella banda de amigos que salía a cantar con algunas copas de más y bajo los gritos de «¡Viva España!». Ahora tienen un estilo propio, muchos incondicionales y sus conciertos son divertidos. Eso sí, también sudaron de lo lindo.