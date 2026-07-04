Más allá de los bloques

A menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas, el registro de partidos del Ministerio del Interior vuelve a incorporar nuevas formaciones, un fenómeno habitual antes de cada ciclo electoral, favorecido además por el hecho de que en España resulta más sencillo concurrir a las elecciones como partido político que como agrupación de electores. Entre las nuevas iniciativas conviene distinguir aquellas concebidas para competir en el ámbito local o municipal, impulsadas por liderazgos consolidados en el territorio o por plataformas vecinales, de otras con vocación autonómica o estatal. También han aparecido proyectos situados a la derecha, algunos vinculados a escisiones o a procesos de reorganización interna, y se espera una reorganización a la izquierda. Junto a ellos, hay un tercer tipo de iniciativas, entre las que se encuentra Democracia 21, promovida por Miriam González, que pretenden construir una oferta transversal como alternativa a la lógica de bloques que ha caracterizado la política española durante la última década.

Durante años se consideró que el sistema electoral español dificultaba la aparición de nuevos partidos de ámbito estatal. Desde 2015, sin embargo, la experiencia ha demostrado que las reglas electorales condicionan las oportunidades, pero no impiden el éxito cuando existe una demanda electoral suficiente, normalmente asociada al desgaste de los partidos tradicionales. Desde entonces, el sistema de partidos ha experimentado una gran transformación. Los dos grandes partidos han mantenido una posición central y han mostrado una capacidad de resistencia superior a la que muchos anticipaban. Sin embargo, esa estabilidad ha convivido con una creciente dependencia de las fuerzas situadas en sus respectivos extremos ideológicos, reduciendo los incentivos para construir mayorías de carácter centrípeto. Mientras en Alemania los principales partidos han vuelto a recurrir a acuerdos entre fuerzas de distinto signo para formar gobierno, en España ha predominado la lógica de bloques. Los acuerdos autonómicos entre PP y Vox, como anteriormente los alcanzados por el PSOE con las formaciones situadas a su izquierda, han reforzado esa dinámica y han dificultado la búsqueda de consensos transversales.

En este contexto, resulta positiva la aparición de proyectos que aspiran a reforzar un espacio político central, dirigido a un electorado que prioriza la capacidad de acuerdo sobre la identificación con uno de los bloques, aunque sus posibilidades de éxito dependerán de factores organizativos, territoriales y de liderazgo que difícilmente pueden improvisarse. La existencia de este tipo de iniciativas responde, en cualquier caso, a una demanda que continúa presente. Las encuestas muestran de forma consistente que la mayoría de los ciudadanos sigue situándose en posiciones moderadas y mantiene amplios consensos sobre cuestiones fundamentales, aunque la competición partidista y parte del debate mediático favorezcan una percepción de polarización más intensa de la que reflejan las preferencias del electorado. La consolidación de opciones partidistas capaces de fortalecer ese espacio de moderación no resolvería por sí sola los problemas del sistema político, pero sí podría favorecer una mayor disposición al acuerdo entre las principales fuerzas y contribuir a reducir la dinámica de confrontación de los últimos años.