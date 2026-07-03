¿Subes o bajas?
Si confías en algo y lo dices, es muy probable que despiertes la confianza de otros
Formo parte de un club de lectura. Cada mes elegimos un libro entre todas y lo comentamos.
El domingo pasado alguien recordó que el miércoles teníamos nuestra última sesión antes del verano. En ese momento me di cuenta de dos cosas: no lo tenía apuntado en la agenda y no recordaba qué libro tocaba. Alguien lo dijo, y yo recordé que lo había celebrado cuando lo elegimos. Otros libros de esa autora me habían encantado.
Mi primer pensamiento fue: “Ya no llego. Qué pena haberme despistado, porque me apetecía muchísimo”. Y lo dije tal cual en el grupo.
Entonces apareció una voz que apenas me conoce y me contestó: “Sí te da tiempo, es muy cortito”.
Ella ni siquiera podía venir al encuentro hasta después de vacaciones. No lo decía por interés. Lo decía porque confiaba. Me contagió esa confianza. Pedí el libro por Amazon y el miércoles por la mañana lo estaba terminando.
Sentí una alegría enorme. Quise que supiera el impacto que había tenido en mí: gracias a ella creí que era posible. Y sin dudarlo, puse la energía para conseguirlo.
Ella no compró mi “ya no llego”. Me lo dijo sin rodeos, con naturalidad. Sin saberlo, me hizo un regalo. Yo quise devolvérselo: le di las gracias por decir en voz alta que confiaba, y le conté el efecto que tuvo en mí.
Quizá mis palabras la animen a volver a hacerlo. Y quizá, al hacerlo, suba de nuevo la confianza de quienes la rodean.
Creamos un círculo virtuoso sin planearlo.
Esto pasa fuera del club de lectura también.
Si confías en algo y lo dices, es muy probable que despiertes la confianza de otros. Si agradeces que alguien confíe en ti en voz alta, aumentas las posibilidades de que esa persona lo vuelva a hacer.
Hablar del futuro es hacer una profecía. Y las profecías tienen poder: influyen en el resultado. Por eso se utiliza la expresión de “profecía autocumplida”. Casi siempre la asociamos a lo negativo.
Pero las profecías autocumplidas también sirven para 'subir', para favorecer que se consigan resultados.
Nuestras palabras de futuro pesan. Mucho.
Así que, con honestidad: las profecías de futuro que realizas cada día en tu entorno… ¿suben o bajan la confianza de los que tienes alrededor?
Suscríbete para seguir leyendo
- Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
- El permiso de Begoña Gómez para la graduación de su hija confunde a las acusaciones: informan a favor y luego rectifican alegando un 'error
- ¿Naciste después de 1960? Consulta la edad a la que podrás jubilarte según la tabla oficial de la Seguridad Social
- Carme, voluntaria con 89 años: 'Mi criterio es que la persona mayor nunca pierda el ánimo de crecer
- Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'No habría conocido al padre de mis hijos si no hubiera sido por 'Waka Waka'
- Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: última hora de las afectaciones a la movilidad, cortes de calles y estado del tráfico
- La dirección de RTVE abre expediente al Consejo de Informativos de RNE tras denunciar 'mala praxis' y cuando se cumple un año de los 'viernes negros
- La jueza autoriza a la UDEF a rastrear las cuentas del futbolista 'Papu' Gómez y de otras ocho personas por la criptoestafa millonaria de Shirtum