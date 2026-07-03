¿Subes o bajas?

BARCELONA 27/07/2025 Barcelona. Integrantes de un club de lectura en silencio durante su encuentro dominical en el parque de la Estació del Nord, donde comparten una hora de lectura conjunta al aire libre. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

Formo parte de un club de lectura. Cada mes elegimos un libro entre todas y lo comentamos.

El domingo pasado alguien recordó que el miércoles teníamos nuestra última sesión antes del verano. En ese momento me di cuenta de dos cosas: no lo tenía apuntado en la agenda y no recordaba qué libro tocaba. Alguien lo dijo, y yo recordé que lo había celebrado cuando lo elegimos. Otros libros de esa autora me habían encantado.

Mi primer pensamiento fue: “Ya no llego. Qué pena haberme despistado, porque me apetecía muchísimo”. Y lo dije tal cual en el grupo.

Entonces apareció una voz que apenas me conoce y me contestó: “Sí te da tiempo, es muy cortito”.

Ella ni siquiera podía venir al encuentro hasta después de vacaciones. No lo decía por interés. Lo decía porque confiaba. Me contagió esa confianza. Pedí el libro por Amazon y el miércoles por la mañana lo estaba terminando.

Sentí una alegría enorme. Quise que supiera el impacto que había tenido en mí: gracias a ella creí que era posible. Y sin dudarlo, puse la energía para conseguirlo.

Ella no compró mi “ya no llego”. Me lo dijo sin rodeos, con naturalidad. Sin saberlo, me hizo un regalo. Yo quise devolvérselo: le di las gracias por decir en voz alta que confiaba, y le conté el efecto que tuvo en mí.

Quizá mis palabras la animen a volver a hacerlo. Y quizá, al hacerlo, suba de nuevo la confianza de quienes la rodean.

Creamos un círculo virtuoso sin planearlo.

Esto pasa fuera del club de lectura también.

Si confías en algo y lo dices, es muy probable que despiertes la confianza de otros. Si agradeces que alguien confíe en ti en voz alta, aumentas las posibilidades de que esa persona lo vuelva a hacer.

Hablar del futuro es hacer una profecía. Y las profecías tienen poder: influyen en el resultado. Por eso se utiliza la expresión de “profecía autocumplida”. Casi siempre la asociamos a lo negativo.

Pero las profecías autocumplidas también sirven para 'subir', para favorecer que se consigan resultados.

Nuestras palabras de futuro pesan. Mucho.

Así que, con honestidad: las profecías de futuro que realizas cada día en tu entorno… ¿suben o bajan la confianza de los que tienes alrededor?