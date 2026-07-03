Presidencia irlandesa rehén de EEUU

Irlanda ha asumido desde el 1 de julio la presidencia semestral rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE) con una agenda cargada, en la que destacan el nuevo marco presupuestario europeo para 2028-2034 y los diferentes paquetes legislativos para desarrollar una soberanía tecnológica europea y corregir su dependencia de Estados Unidos. En este último dossier crucial para el futuro europeo, los intereses de la UE pueden verse comprometidos por la dependencia económica de Irlanda de las grandes tecnológicas norteamericanas, que se oponen a las diferentes propuestas europeas encima la mesa y a la aplicación de la legislación vigente sobre mercados y servicios digitales. El papel de la anterior presidencia irlandesa de la UE en 2013 en el ámbito tecnológico y la falta de diligencia de la autoridad irlandesa de protección de datos constituyen un mal precedente.

Las grandes compañías tecnológicas norteamericanas, al igual que numerosas multinacionales, han establecido su sede oficial europea en Irlanda para beneficiarse de sus ventajas como paraíso fiscal y son cruciales en la recaudación tributaria irlandesa. Dieciséis de las 20 principales compañía tecnológicas mundiales tiene su matriz europea en Irlanda, incluidas Google, Meta, Apple, Microsoft, OpenAI y X. El sector tecnológico emplea a unas 358.700 personas en Irlanda (12,8% de total de ocupados).

Dos compañías, Apple y Microsoft, aportan casi el 40% de la recaudación anual del impuesto de sociedades en Irlanda, señala el economista Brian Cronin del Consejo Asesor Fiscal Irlandés, organismo responsable de la supervisión presupuestaria. Tan solo diez compañías aportan el 59% de la recaudación anual del impuesto de sociedades, lo que supone una gran dependencia presupuestaria de un reducido grupo de empresas, destaca Cronin en un análisis del pasado febrero.

Loby de las tecnológicas

La dependencia del modelo económico irlandés de las grandes tecnológicas de Estados Unidos convierte 'de facto' a la actual presidencia semestral irlandesa de la UE en rehén de los intereses de esos grupos, que además cuentan con el firme respaldo de la Administración del presidente Donald Trump. La presidencia semestral de la UE influye en el funcionamiento político del Consejo de Ministros de la UE priorizando determinados temas, relegando otros en los debates y proponiendo los cambios concretos en el trámite de los proyectos legislativos.

El loby de las grandes tecnológicas (CCIA Europe) ya presentó en mazo su lista de 12 recomendaciones a Irlanda para su mandato europeo: recortar las exigencias de las regulaciones existentes y limitar el alcance del principio “Made in Europe” y de los nuevos proyectos legislativos en el ámbito digital, ciberseguridad, supervisión de internet y redes, soberanía tecnológica, inteligencia artificial y reserva de frecuencias por satélite a operadores europeos. La ministra irlandesa de Asuntos Exteriores y Comercio, Helen McEntree, alardeó con una foto en Linkedin de su reunión con Meta para avanzar en la desregulación europea en junio.

La Comisión de Protección de Datos (DPC) irlandesa, que actúa como supervisor primario del sector tecnológico en la UE al tener las grandes tecnológicas su sede en Irlanda, acumula críticas desde hace años por su debilidad ante los grandes grupos norteamericanos, por su insuficiente esfuerzo en hacerles respetar la legislación europea y por los vínculos de sus responsables con esos gigantes tecnológicos. Durante su anterior presidencia de la UE en 2013, Irlanda presionó para introducir el principio de “país de origen” en las leyes de regulación tecnológica europeas para que Irlanda se convirtiera de facto en el supervisor europeo de las grandes tecnológicas.

La anterior responsable de la DPC, Helen Dixon, denunció ante el Tribunal de Justicia de la UE al Comité de Protección de Datos Europeo (EDPB) por exigirle que investigara a Meta por el uso de datos personales sensibles de sus usuarios, como opiniones políticas, creencias religiosas, salud, etnia, … etc. En 2025, el Tribunal de la UE rechazó la demanda y avaló la orden dada a la autoridad irlandesa de investigar a Meta. Pero la negativa a actuar de la autoridad irlandesa había dado a Meta un respiro de más de seis años para seguir con sus practicas abusivas. Nixon es ahora consultora para el bufete Mason Hayer & Curran, que defiende los intereses de Meta. La actual responsable de la autoridad de protección de datos irlandesa, Niamh Sweeney, es una exdirectiva de Meta y exlobista.