José María Figaredo: de tal palo...

Confiar o desconfiar. Este es el dilema que nos plantea la política. ¿Qué hacer, entonces? “¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia?",

Como si de un Hamlet cualquiera se tratara, este monólogo en la actualidad lo pueden estar recitando para sus adentros casi la mitad de los españoles.

Según el CIS de junio, el 42,4% de los encuestados dice que siempre o muchas veces vota por el mismo partido. Pero el 48,5% - casi la mitad - admite que lo hará según lo que más le convenza cuando le convoquen a las urnas. Y, por si fuera poco, uno de cada cuatro electores reconoce que esto lo decidirá a partir del día que empiece la campaña o incluso a la hora de la verdad, a pie de urna.

No es extraño pues, que, ante la incertidumbre de ese numeroso colectivo, se persiga reconvertir la vacilación en sospecha y la desconfianza en la única defensa que le queda a la ciudadanía ante la enésima traición de Pedro Sánchez. Estos son los archiconocidos argumentos de la oposición, ahora revalidados con el añadido toque conspirativo en torno al voto por correo, el que llega del extranjero y el propio sistema contable.

De poco sirven los datos acumulados que demuestran su escasa incidencia porque no se trata de cifras sino de emociones. Frente a ellos, los adeptos de la izquierda se amparan en un contraataque que presenta la desconfianza de sus contrarios como la debilidad de quien podría volver a quedarse con la miel de la victoria en los labios, a pesar de los augurios.

Es lo que tiene la polarización dominante, que juega a unas dudas razonables que, por serlo, también tienen su reverso. Y de la misma manera que no está escrito en ninguna parte que controlar una televisión pública sea garantía de imponer el relato y ganar unos comicios, tampoco lo está que regularizar al millón largo de migrantes amplíe cuando corresponda, no ahora, la base electoral del gobierno actual o que la llamada ley de nietos sea ingeniería emocional para que el agradecimiento de los alejados, mute a sufragio. Así lo ha insinuado el mismo Núñez Feijóo, que hace solo cuatro años consideraba la recuperación de la nacionalidad como un derecho civil.

Pero es Vox quien hace tiempo que empezó a marcar también este ritmo judicializándolo y ampliándolo ahora a la Junta Electoral Central, a la que exige que suspenda el voto por correo de todos los españoles residentes en el extranjero. Así lo ha anunciado José María Figaredo Álvarez-Sala (Gijón, 26 de septiembre de 1988)

Según el diputado por Asturias, como no siempre los funcionarios de los servicios postales de algunos países piden la identificación, lo lógico es que se vote presencialmente. De ser así, se recuperaría el método anterior modificado por las muchas quejas de quienes residen lejos de las ciudades con presencia consular y cuyo derecho les impedía el deber, por estar obligados a un desplazamiento largo y costoso.

Hombre de verbo fácil y oratoria fluida, Figaredo es hijo de su tiempo. En sus debates afilados ha catalogado la lucha contra el cambio climático de estar en manos de un fanatismo casi religioso. Seguramente parecido al que él congrega en su lema “Dios, patria y minas”. Un recuerdo al abuelo empresario, acusado de no pagar a sus trabajadores. Ley de nieto.