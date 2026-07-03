¿Se acuerdan de cuando nos reíamos viendo la película 'Bienvenido Mr.Marshall' y oyendo aquello de “Americanoooooos....Os recibimos con alegrííaa”...no como ahora...o sí?

El 250 aniversario de la independencia de las colonias británicas en América, génesis de los Estados Unidos, es un acontecimiento trascendental se mire como se mire. Este país siempre nos ha fascinado, para bien y para mal. Es el único con el que España estuvo formalmente en guerra en los últimos siglos. Fue el único aliado internacional y rescatador de la España franquista. Seguro que mucho nostálgico cañí de la guerra fría piensa que con eso basta y sobra para odiar a muerte al Tío Sam. Yanquis 'go home'. Cuando resulta que todo el mundo -Carrillo incluido- que fue alguien en la Transición lo fue con el visto bueno de USA. Diga lo que diga la leyenda negra, si no llegan a tener ellos un ojo (y un fuerte interés) puesto, igual nos la habríamos tenido que comer con patatas. La Transición, digo.

Para que no nos falte de 'ná' en este 'popurrí' de amores y odios: el detallito de ser USA una potencia mundial creada a partir de un proceso de independencia inflama, y cómo, las fantasías húmedas de los 'indepes' de aquí y de algunos de sus ingenuos admiradores de allí. Yo los he conocido que se creían que Puigdemont era como sus Padres Fundadores. 'Oh My God'.

En fin. Ha querido la providencia que el 250 aniversario de nuestro mayor objeto de deseo/odio haya caído en pleno 'trumpato', con lo cual ser antiUSA con chulería vuelve a estar de moda. Que si fuera bases, que si nos lo queremos gastar en birras y no en la OTAN, etc. Qué divertido, todo, ¿eh? ¿'Bye, bye', Mr. Marshall?

Como este es un país casi libre donde casi todo el mundo puede opinar de todo, voy a hacer el acto de fe de incluirme en ese 'casi' y proclamar: no hace falta estar profundamente enamorado de cada presidente de los Estados Unidos, pero abjurar del vínculo transatlántico (y hemisférico, considerando nuestra influencia en la América Latina) es una estupidez. Además de una hipocresía. ¿Decepcionado por el joyero de Zapatero? Pues prepárese a echar un vistazo a los mensajes que él y su ministro Moratinos enviaban a los americanos suplicando casito y atención, mientras públicamente todo eran escupitajos y plantones...

USA ha tenido mucha paciencia con nuestro doble discurso (durante décadas, no se lo han tomado demasiado en serio) en parte por interés, y en parte porque nos conocen. La parte mala es que así no se consigue que te tengan demasiado respeto. La parte buena es que en los peores momentos de antiamericanismo institucional, se ha mantenido incólume la cooperación de fondo, por ejemplo a nivel policial y militar. Donde no llegaban los gobernantes -o desgobernantes- llegaba el sentido común de todos los implicados en asuntos serios. Pero, ¿y si, sobre todo ahora con Trump, se les acaba la paciencia o la cuerda, y viran para Marruecos, para empezar a hablar? ¿Quién será entonces el chulo aquí?