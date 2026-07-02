Contrastes

A finales de junio, hay clásicos que perduran. Las notas de las PAU, los viajes de los estudiantes a Menorca (donde gran parte de los examinados saben las notas, en medio de caballos desbocados y de ingentes dosis de pomadas de Gin Xoriguer) y, por supuesto, las noticias sobre los estudiantes, estén o no en Menorca, que han sacado notas extraordinarias. Cada año tengo una pequeña satisfacción si se da el caso de que el chico o la chica que han sobresalido provienen de un instituto y no de un centro privado o concertado. Y la satisfacción aumenta cuando esa chica o ese chico declaran que su elección es una carrera de Humanidades. En el primer caso, porque pone en valor la educación pública, justamente en unos momentos críticos; y, en el segundo, porque siempre tendemos a identificar la excelencia con una vocación científica o técnica y no con aquello inútil que llamamos “Letras”.

Es el caso de ese año. Laura Tallada ha sacado un 9,9 en la Selectividad, ha estudiado en el IES Pere Alsius de Banyoles y ha decidido que cursará el doble grado de Traducción e Interpretación y Lenguas Aplicadas en la UPF. Y sí, también ha sabido la noticia en Menorca. No tiene un 10 porque ha "fallado" (si es que somos tan atrevidos de llamarlo así) justamente en Literatura Catalana (8,5) y en Lengua Castellana (9,5), una curiosidad que reafirma su elección. Hace unos años ya habría entrado sobradamente, pero, además, resulta que en los últimos cursos, la nota de corte ha bajado más de dos puntos. Es decir, ahora podrá estudiar cómodamente para ser traductora con una almohada de plumas. Dentro de nada, protagonizará un reportaje sobre qué se ha hecho de aquellos que sacaron tan buena puntuación. Quizás sea traductora de referencia o quizás haya inventado un lenguaje de base binaria imbatible. Ya se sabe que los destinos del Señor son inescrutables y que la lingüística está muy cerca de la robótica. Mientras, los padres de los niños que han suspendido el examen de matemáticas claman al cielo y a la Generalitat porque era demasiado difícil. El mundo está lleno de contrastes.