Illa, un president contracíclico

17/06/2026 El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Además de sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a los consellers, se debate el proyecto de ley para la erradicación del amianto y la proposición de ley de reconocimiento del Institut d'Estudis Catalans como Acadèmia Nacional, impulsada por PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press / Lorena Sopêna - Europa Press / Europa Press

Salvador Illa ganó las elecciones catalanas (42 escaños sobre 135) y luego logró ser investido al lograr el apoyo de la mayoría absoluta de 68 diputados. A los del PSC se unieron los 20 de ERC y los 6 de los Comuns. No fue una investidura fácil. Tras los años del 'procés', el president volvía a ser socialista, pero con un alambicado pacto transversal de constitucionalistas e independentistas. Se empezaba así a “pasar página”, como dijo Illa en la campaña. Y en estos dos primeros años de legislatura la política catalana se ha normalizado y cambiado, priorizando el diálogo y rehuyendo choques del pasado.

Y la normalización ha sido ayudada por el Gobierno de Madrid, que aprobó la ley de amnistía. Una ley que fue muy atacada, pero que ha 'desinflamado' Catalunya. Hasta el punto que el propio líder del PP acaba de decir, en el congreso del PPC, que había que “pasar página”. Pero hay dos grandes asignaturas pendientes. Una, que la ley de amnistía -votada en las Cortes y bloqueada por el Supremo- se aplique. Es necesario que Puigdemont, líder del segundo partido catalán, pueda volver a Catalunya. Y que Oriol Junqueras, el líder de ERC, no siga inhabilitado. ¿Feijóo puede 'suavizar' su posición, lo que tendría un efecto positivo?

Pero la segunda asignatura pendiente era la falta de presupuestos. Un país no puede funcionar sin ellos y Catalunya sobrevive aún con los de 2023 del presidente Aragonès, aprobados ya gracias a un pacto transversal por el PSC y los Comuns. Y este gran obstáculo desaparecerá mañana, cuando el Parlament vote los presupuestos de 2026 con la misma mayoría (complicada) de la investidura.

Illa será así un presidente contracíclico, porque gobernar sin una mayoría fija no le habrá impedido -contra lo que pasa en España y la convulsión de otros países europeos- aprobar los presupuestos y abrir una etapa de estabilidad. Este jueves, cuando se aprueben los presupuestos, la legislatura dará un paso de gigante y la presidencia de Illa habrá llegado a la mayoría de edad. Tendrá más poder y responsabilidad.

Además, lo que aguanta a un país -la economía- va bien. La Memoria Económica de la Cambra, presentada hace ocho días, confirma no sólo que el PIB catalán creció el año pasado un 2,7%, tres veces más que la media de la zona euro, sino que el PIB per cápita, tan esgrimido por los economistas Fenix, lo hizo en un 1,6% frente al 1,1% de la zona euro. Según Carme Poveda, la directora del informe, todo se debe a que en los últimos años -antes la productividad se lograba perdiendo empleos- han coincidido un fuerte aumento de la población ocupada, en gran parte por la inmigración, y un aumento de la productividad por hora trabajada. En 2025 un 0,5%, frente al 0,1% de la zona euro.

Según la memoria económica de la Cambra, el PIB catalán per cápita creció un 1,6% en 2025, por encima del 1,1% de la zona euro. Por primera vez están creciendo al mismo tiempo la población ocupada y la productividad

Y esto ha sido así porque -pese al negativismo tradicional- se está produciendo una recomposición del tejido productivo. Los sectores que generan más empleos son ya los tecnológicos y los servicios profesionales y financieros, de mayor valor añadido, frente a la construcción y la hostelería. Y las empresas con más de 200 trabajadores son ya 3.156, mil más que hace diez años. Y estas empresas tienen una mayor productividad y pagan salarios un 30% superiores a las de menos de 50 trabajadores.

Pero la Cambra cita también los dos grandes desafíos para la “prosperidad compartida” que pregona Illa. El primero es que la fuerte inflación de 2021 y 2022 ha hecho que el poder adquisitivo medio de los salarios se haya casi estancado. Y los salarios inferiores a 19.000 euros (un 25%), que gastan más en alimentación, que ha subido un 30%, han perdido poder de compra. Por eso las nuevas medidas anticrisis de Cuerpo serán clave.

El otro problema es que en los últimos cinco años en Catalunya (ya 8,2 millones) se han creado 200.000 hogares y solo 65.000 viviendas. Por eso el disparo de precios amenaza tanto el clima social como el crecimiento. Y de aquí no se sale con dogmatismos sobre los grandes tenedores, sino creando más suelo para construir, muchas menos trabas burocráticas, mejor red de transportes y formación profesional, pues las constructoras tienen problemas de mano de obra.

Estos son los grandes retos de la segunda parte de la legislatura. La coalición que ha votado los presupuestos debe saber afrontarlos.