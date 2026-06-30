En la memoria del Festival Grec

Hace menos de 50 años era un tierno canalla adolescente al que le gustaba ir al Teatre Lliure, leer a Bakunin y decirlo, perderse con los colegas en el barrio chino, pero también por Metamorfosis, una discoteca por encima de la Diagonal, jugar a bolos, ir los miércoles gratis al Palau de la Música y organizar fiestas en un ya decadente Boccacio, donde solo las escuelas bien de la ciudad montaban guateques de tarde.

Vivía cerca del Lliure. Uno de los profesores del colegio Claret, el padre Anton Maria Vilarrubias, nos provocaba a ir al teatro de Gràcia. Conseguía entradas gratis o baratas. La propuesta del Palau gratuito también era de él, como la de animarnos a hacernos de un cine fórum que había en los Maristas.

Toda vida tiene uno o dos profesores que han marcado tu existencia. Fue Vilarrubias quien nos condujo a la representación de 'Titus Andrónic' en el Lliure. Estaba dirigido por Fabià Puigserver. Un Shakespeare traducido por Josep Maria de Segarra. En aquella obra vi por primera vez a Muntsa Alcañiz, Lluís Homar, Quim Lecina o a Anna Lizaran, nombres que ya se colarían en mi realidad cultural. La obra se estrenó el 1 de diciembre de 1977. La escenografía era explosiva para un adolescente tiernamente canalla. El texto es muy violento. El más agresivo del dramaturgo. Puigserver hacía magia. Encerró a los actores entre redes, en aquel escenario rectangular, para matarse entre ellos. Odio, poder y estrategia. Violencia entre Titus y Tamora, la reina goda. Un 'reality'.

Ir de canalla entonces, por cierto, no era ser un ruin, chusma o gentuza, como describe la RAE. Nada que ver. Ser un tierno canalla era habitar en espacios de pensamiento no habituales en aquellos años y compartirlos con personas que no se sentían cohibidos al expresarlos. Jóvenes o maduros. Gais o heteros. O lo que fuera. Tampoco era importante mostrar la identidad. Si frecuentabas locales como el Barcelona de Noche de la calle Las Tapias o el Molino, o el Arnau, eras un tipo abierto, conciliador y feliz, aunque en otros ambientes parte de la sociedad les hiciera sentirse unos pulpos.

Esta introducción es a modo de comentario ante la evidencia de que el tiempo pasa y el Grec cumple 50 años. Fue aquella Assemblea d’Actors i Directors quien impulsó un festival en el espacio de Montjuïc donde, ya antes de 1976, se organizaban espectáculos. Aquel año, y el siguiente, hubo festival. Después, la política los dividió a todos. O teatro o política, como prioridad. Eterno debate.

En esa movida, Fabià Puigserver fue uno de los máximos impulsores del arranque del Festival Grec. Su montaje con 'El bon samarità', también dirigido con Lluís Pasqual y Pere Planella, ya mostró la impronta que iba a seguir en otros espectáculos dónde fue mucho más allá: demostrar que la sociedad estaba saliendo de la negrura de la dictadura. El teatro era una forma de explicar esa transformación. Todo empezó con el Grec, aunque los líos internos condujeron a anular la edición de 1978. Al año siguiente, el primer ayuntamiento democrático le volvió a dar vida hasta hoy.