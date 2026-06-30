La expiación de Feijóo

El rostro de Antoni Gaudí se dibujó en el cielo de Barcelona ante la mirada de León XIV y del mundo. El impresionante espectáculo que acompañó la ceremonia de bendición de la Torre de Jesús logró aunar solemnidad, elegancia y humanidad, valores que impregnaron la obra del arquitecto catalán. Como todo lo que sale bien, la ceremonia tuvo una autoría y muchos dispuestos a sumarse a la gloria. Alberto Núñez Feijóo lo ha hecho en un artículo publicado en EL PERIÓDICO.

Afirma Feijóo que, con el espectáculo, Barcelona volvió a “asombrar al mundo” y que Catalunya se mostró “capaz de volver a pensar a lo grande, de lograr hitos extraordinarios y de recuperar una ambición colectiva compartida”. Ahonda en que “ese día se vio algo que no se veía desde hacía mucho tiempo. No era una parte de Catalunya imponiéndose a otra: era una parte de España ofreciendo lo mejor de sí misma. Ni anclada en la nostalgia ni dividida”. Más allá de su interpretación, choca que Feijóo se ofrezca para garantizar ese “porvenir”, después de calificar de “tremendo error” los últimos gobiernos autonómicos, ya que “el nacionalismo y el socialismo” -los dos- han sembrado “la discordia, apropiándose de las instituciones que pertenecen a todos los catalanes”.

Puede que todos andemos cortos de memoria y justos de coherencia, pero bastan unos rescoldos de ambas para quedarse ojiplático ante la escasa vergüenza del razonamiento. El político alaba la Catalunya de hoy, pero asegura que solo podrá mantenerse si se apea del poder quien ahora lo ostenta y lo toma el PP. ¿Se ha olvidado Feijóo de cuando participó de forma entusiasta en la recogida de firmas contra el Estatut de Catalunya? ¿Ya no recuerda que fue su partido el que avivó el anticatalanismo por puro cálculo electoral? El que despreció el diálogo con un independentismo validado por las urnas, el que ordenó desplegar una delirante brutalidad policial para frenar un referéndum. La Sagrada Família es un templo expiatorio. No hay redención sin contrición ni propósito de enmienda.