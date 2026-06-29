Un Ibex 50: el debate que abre la CNMV sobre el futuro de la Bolsa española

España debe avanzar hacia un Ibex 50 que reúna a cincuenta grandes empresas cotizadas con verdadera capacidad para competir en Europa y en el mundo. La propuesta del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos San Basilio, de ampliar el actual Ibex 35 abre un debate que va mucho más allá de un cambio aritmético y obliga a preguntarse por la dimensión de las empresas españolas y por la capacidad de los mercados de capitales para acompañarlas.

El Ibex 35 nació en un contexto en el que un grupo reducido de grandes compañías concentraba buena parte del peso bursátil español, con un protagonismo casi hegemónico del sector financiero. Hoy, sin embargo, la economía española es bastante más diversa, aunque el índice no siempre lo refleje. Un Ibex más amplio, siempre que mantenga criterios exigentes de tamaño, liquidez y calidad, ofrecería una fotografía más fiel y menos sesgada del tejido empresarial.

El problema de fondo, en realidad, es otro. España tiene menos compañías cotizadas de las que le correspondería por el tamaño de su economía. Demasiadas empresas siguen viendo la bolsa como un destino lejano o, peor aún, como una amenaza a su control. El resultado es un mercado menos profundo que el de otros países europeos, con menos opciones para financiar el crecimiento, atraer inversión y ganar escala. Un mercado, en definitiva, que se queda corto para una economía que aspira a no hacerlo.

Un Ibex 50, por sí solo, no resolverá todas estas carencias. Hará falta una estrategia más ambiciosa para impulsar las salidas a bolsa, mejorar la cultura financiera y facilitar el acceso a los mercados de capitales. Pero, aun así, la propuesta de San Basilio tiene valor porque lanza una señal. España quiere un mercado bursátil más amplio, más diverso y más acorde con sus aspiraciones. Que cincuenta compañías logren llegar hasta ese índice sería la mejor prueba de que la economía ha ganado dimensión.