Unos dan, otros reciben y algunos resisten

En el mundo los papeles están repartidos desigualmente: los hay que dan, los hay que reciben y los hay que resisten. No son lo mismo. Algunos disfrutan atacando, como Vladimir Putin, Bibi Netanyahu y Donald Trump que lo tienen claro, solo medran si tienen cerca a un enemigo al que golpear aunque a veces la factura les salga cara, como le ha sucedido a Trump con los ayatolás iraníes, que si hubiera intuido lo que iba a pasar se lo habría pensado dos veces y le hubiera dicho que no a su amigo Bibi cuando este le vendió la moto de un ataque quirúrgico, fácil y rápido. Putin ataca a Ucrania, que no le había hecho nada, porque así deja volar sus sueños de grandeza y puede justificar su represión implacable del pueblo ruso, que es como la puta que además pone la cama, porque esta “operación especial” dura ya más que la Gran Guerra de 1914 y Rusia lleva medio millón de muertos, que se dice pronto. Otro agresor disfrutón es Netanyahu, al que la guerra le conviene para llegar a las elecciones de otoño como el garante de la seguridad de Israel y porque así retrasa juicios por corrupción. Y Trump... en realidad no sé por qué le gusta tanto tratar mal a los demás, sean amigos o enemigos, debe ser algo psicológico que está convirtiendo su eslogan de 'America First' en 'America Alone', que es un pésimo negocio.

Frente a los que atacan están los que reciben como los ucranianos, que cuando nadie daba dos duros por ellos hicieron frente a un enemigo muy superior como la Rusia nuclear, haciendo gala de una gallardía inesperada que nos ha llevado a una guerra donde se debate el futuro de Europa entera. También están siendo molidos a palos los palestinos y los libaneses, que se defienden como pueden aunque no sean lo mismo los campesinos de Cisjordania que Hamás o Hezbolá, que han provocado antes y ahora discuten si es primero el huevo o la gallina. Y finalmente están los iraníes, especializados en tirar la piedra y esconder la mano hasta que les han pillado y han tenido que defenderse en plan pírrico contra dos potencias nucleares.

Finalmente están los que resisten, que es otra especialidad muy de moda, como el cubano Díaz Canel, el británico Starmer y nuestro Pedro Sánchez, que incluso ha escrito sobre el asunto. El cubano resiste contra el coloso americano y podría aplicársele aquello que decían de México “tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos” porque Trump, después de haber decapitado a medias la revolución bolivariana de Venezuela, ahora, escocido con lo mal que le está saliendo lo de Irán puede querer buscar un éxito rápido dando un empujoncito que ayude a desmoronarse a esa cáscara hueca que es el régimen comunista de Cuba, un país tan lleno de eslóganes de revolución y victoria como de estómagos vacíos. En Cuba no resiste el pueblo porque nadie le ha preguntado, el pueblo aguanta porque no le queda otra pero está muy harto, y los que resisten son los amos del rėgimen que le han llevado a la actual situación y que, ellos sí, tienen comida y electricidad.

Otro resistente es Pedro Sánchez, que preside un gobierno sin rumbo, sin objetivos, sin presupuesto, sin una mayoría estable, con una agenda descontrolada y judicializada, con socios poco fiables y rodeado de problemas de corrupción que llenan páginas y páginas en prensa nacional e internacional, dando la imagen errónea de que España es uno de los países más corruptos del mundo, cosa que no es cierta, aunque entre el gobierno, PSOE y parientes próximos del “puto amo” tengan abiertas en este momento nueve causas judiciales que les afectan. Hoy en el mundo solo hablan de nosotros por eso, salvo que Trump, ¡bienvenido sea!, nos dirija algún exabrupto. Echa uno de menos a Rafa Nadal o a Carlitos Alcaraz, que tenían a las televisiones del mundo hablando bien de España. Sánchez ahora cuenta con el Papa, con el Mundial de fútbol y con las vacaciones para seguir tirando balones fuera hasta octubre, por lo menos. Lo malo de los resistentes como Díaz Canel y nuestro Sánchez es que cuando por fin se van o los echan dejan el país hecho unos zorros, como muestra el caso del británico Starmer, a fin de cuentas más demócrata que resistente.