Arquitectos en Barcelona: de los edificios icónicos a la medicina de ciudad

Barcelona vuelve a ser capital mundial de la arquitectura 30 años después de aquel Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos celebrado en plena euforia postolímpica. La ciudad todavía recogía los frutos de la transformación iniciada con los Juegos del 92. La arquitectura era una herramienta de proyección de una urbe que se había reinventado a través de edificios icónicos de grandes firmas internacionales, como el Palau Sant Jordi de Arata Isozaki, la Torre de Collserola de Norman Foster y el Macba de Richard Meier.

Hoy el contexto es otro y Barcelona ha dejado de buscar nuevas obras emblemáticas que transformen su perfil de ciudad. Ahora proyecta edificios capaces de conseguir que la capital catalana funcione mejor. La nueva decana del Colegio de Arquitectos de Catalunya, Sandra Bestraten, resumió este cambio en el último Afterwork de EL PERIÓDICO: «Los arquitectos somos los médicos de los edificios». Esta metáfora desplaza la arquitectura desde el espectáculo hacia el cuidado. Igual que el médico diagnostica, previene, acompaña e interviene en operaciones extraordinarias, la arquitectura debería hacer lo mismo, dice Bestraten, en las ciudades, los barrios y las casas. Rehabilitar edificios, mejorar hogares, evitar que los inmuebles envejezcan mal o resolver problemas de accesibilidad son algunos ejemplos de los nuevos tiempos de una disciplina quizá menos visible pero igual o más relevante.

En este contexto, cabe esperar que el Congreso Mundial de Arquitectura hable de vivienda, cambio climático y desigualdad. La trayectoria de Bestraten encaja en esa nueva mirada. Formada en Bolivia con materiales locales, abrió su estudio en Bellvitge en vez de en los escaparates del centro y defiende los barrios como lugares de identidad y futuro. Es la figura del arquitecto como un profesional conectado con la ciudad, capaz de escuchar sus síntomas antes de que enferme, y no como un genio encerrado en sí mismo.