¿Partidos aún poco maduros?

El último pleno del Congreso confirmó un gran bloqueo que puede paralizar la legislatura. Y la razón es que los dos grandes partidos -tampoco los otros- aceptan su relativa impotencia. El jueves quedó clara la del Gobierno, que sufrió un voto de censura moral cuando el PP, Vox y Junts aprobaron dos mociones, pidiendo que Sánchez dimita o se someta a una moción de confianza. El Gobierno no controla el Congreso.

Pero las mociones también muestran la impotencia del PP, porque no tendrán ningún efecto operativo. Nada puede obligar al presidente a dimitir, salvo una moción de censura que le destituya y nombre otro presidente. Y la de confianza es -constitucionalmente- una prerrogativa presidencial que no puede imponer. O sea: moción del PP aprobada con 178 votos, con gran impacto mediático y moral, pero sin efectos prácticos.

Es difícil ser objetivo sobre un bloqueo que viene de lejos. Sánchez se ha quedado sin mayoría porque no ha podido convertir la de la investidura en una mayoría operativa, pues los grupos que la formaron -desde Junts a Podemos- son demasiado diferentes, incluso contrapuestos. El mayor problema es Podemos, porque una mayoría para gobernar es difícil que pueda contar con quienes quieren romper el sistema. Y el mayor obstáculo práctico ha sido Puigdemont porque -además de la amnistía- ha exigido otras medidas imposibles. Y sus siete diputados votan últimamente -aunque no siempre- contra el Gobierno.

Además, Sumar ha exigido medidas -como las 37,5 horas- para las que sabía que no había mayoría. El Gobierno a regañadientes la aprobó, pero mordió el polvo en el Congreso. Yolanda Díaz quería así reforzar su liderazgo frente a un PSOE 'tibio', pero ha pasado todo lo contrario. El PSOE baja -por falta de coherencia gubernamental y por la corrupción-, pero Sumar se hunde. Y Rufián exige decisiones más radicales y populistas que tampoco tendrían mayoría.

La solución Starmer que propone Junts es puro camelo, porque en realidad ha sido destituido por el grupo parlamentario laborista, que tiene mayoría absoluta. Y el nuevo líder del Labour que elijan será automáticamente primer ministro. Sin negociación de investidura

Si los aliados -quizás con la excepción del PNV y Bildu, que tienen su hoja de ruta- no aceptan que una mayoría inconexa solo puede mantenerse pactando unos puntos mínimos de acuerdo, esa mayoría se romperá. Y por eso el Gobierno no ha podido aprobar ni unos presupuestos. El PSOE y sus aliados no han sabido admitir sus impotencias. Y lo peor es que si se repitieran los resultados de 2023 -que parece imposible- tampoco podrían formar una mayoría de gobierno.

Y al PP le ha pasado algo similar. Su radicalismo contra la amnistía -seís manifestaciones al inicio de la legislatura- hacen imposible que pueda sumar a Junts y al PNV a una moción de censura contra Sánchez con la obligada elección de otro presidente. Y la impotencia se ha agravado porque el PP tiene en las encuestas un avance muy limitado y el único partido que sube es Vox. Feijóo no tiene la confianza ni de Junts ni del PNV, pero Vox es la extrema derecha y está muy enfrentada al nacionalismo vasco y catalán. Por mucha corrupción que haya en el Gobierno, muchos electores de Junts y del PNV creen que el vicio es endémico -también la hubo con el PP- y por eso creen que, pese a todo, Sánchez es lo menos malo. Y los recientes pactos con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León dificultan aún más cualquier aproximación.

Feijóo también está atrapado en su impotencia. Por eso ahora quiere forzar las elecciones. Y luego parece dispuesto a formar una mayoría con Vox, aunque los otros dos grandes partidos del PPE -el alemán y el polaco- no quieren nada con la extrema derecha. Él sabrá.

Y Puigdemont está peor. Ni quiere ni puede ir con Feijóo, pero sí castigar a Sánchez y exhibir su poder. Aunque si la amnistía no está en vigor es solo por la oposición del Supremo. Pero tampoco quiere que se vaya. Por eso pide “que haga un Starmer”. Pero en realidad Starmer no ha dimitido, sino que lo han echado la mayoría de los diputados laboristas que tienen mayoría absoluta. Y el nuevo líder del Labour será automáticamente primer ministro. ¿Cuántos diputados socialistas quieren destituir a Sánchez? ¿Y, en todo caso, como lograrían la investidura? Lo de Starmer es puro camelo para intentar tapar la impotencia.

¿Por qué -al contrario que en otros países, que también tienen problemas de gobernabilidad- nuestros partidos no saben hacer política admitiendo sus impotencias?