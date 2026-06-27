Las mujeres más influyentes de Catalunya toman el Liceu

No resulta sencillo reunir en un mismo espacio a tantas mujeres con capacidad de influencia como lo consiguió esta semana Forbes Women durante la presentación de la lista de las 50 mujeres más influyentes de Catalunya. La cita tuvo lugar en el Teatre del Liceu, un escenario a la altura de unas protagonistas que marcan tendencia en ámbitos tan diversos como la empresa, la comunicación, la cultura o la innovación.

Es cierto que no estaban todas, pero asistió una amplia representación de las elegidas. La semana del puente de Sant Joan invitaba más a la escapada que a los compromisos de agenda. Aun así, los salones del coliseo de La Rambla reunieron una gran concentración de talento femenino.

Entre las distinguidas se encontraba la abogada Montse Pinyol, fiel a su sello personal y luciendo uno de sus llamativos sombreros, esta vez de color blanco. Tampoco se lo perdió la directora de la Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, que sorprendió a quienes la identifican con el rojo como color fetiche al apostar por un elegante azul zafiro. De un color fucsia que no pasó inadvertido estaba María Luisa Martínez Gistau, que coincidió en su última semana como directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank tras 25 años en el cargo. A partir de ahora, ocupará su puesto Jordi Soldevila, que ejercía de consejero delegado de BuildingCenter y director de Real Estate de Activos adjudicados en CaixaBank. Una de las asistentes que irradiaba mayor felicidad era la modelo Martina Klein, quien confesaba su sorpresa y satisfacción por formar parte de una selección tan exclusiva. Llegó acompañada de su pareja, Álex Corretja, con quien compartió saludos, fotografías y numerosas felicitaciones.

Martina Klein y Àlex Corretja junto al CEO de SpainMedia, Ignacio Quintana. / Forbes

También figuraban entre las elegidas y acudieron al acto Cristina Cabañas, presidenta de Fidem y de Guitart Hotels; Paula Fernández-Ochoa, consultora y conferenciante; Silvia Alsina, presidenta y CEO de Roman; Maria Macaya, presidenta de la Fundación Radika; Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca; Therese Jamaa, vicepresidenta de Openchip; Carlota Pi, fundadora y presidenta de Holaluz; Marta Angerri, directora general de Comerç de la Generalitat; Angie L. Grijalbo, fundadora de Beso Beach; Carolina Martinoli, presidenta y consejera delegada de Vueling; la periodista Neus Tomàs; y la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà, que esta semana tenía motivos para celebrar por partida doble.

Y es que este jueves se conoció que 3Cat se incorporará a la Unión Europea de Radiodifusión, convirtiéndose en la primera entidad pública de comunicación de ámbito no estatal en formar parte de esta institución. Un paso relevante que permitirá a la corporación catalana reforzar su presencia internacional y compartir contenidos e información con medios públicos de toda Europa.

La velada contó, además, con la presencia de Andrés Rodríguez, presidente de SpainMedia y editor y director de Forbes España, además de principal impulsor de una lista que, año tras año, se ha convertido en uno de los reconocimientos más codiciados del panorama profesional femenino. Su repercusión trasciende el propio acto y otorga a las seleccionadas una notable visibilidad pública. Como colofón, Gloria Lomana, periodista y empresaria comprometida con la promoción del liderazgo femenino, protagonizó una conversación inspiradora en la que compartió reflexiones sobre talento, liderazgo y futuro, con ese estilo directo que raramente deja indiferente a la audiencia.

La agenda tuvo continuidad al día siguiente con el Forbes Summit, que reunió al president de la Generalitat, Salvador Illa; al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; al presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; y al de Pimec, Antoni Cañete. Cuatro hombres fuertes del panorama político y empresarial catalán juntos en la víspera de la verbena de Sant Joan, en una Barcelona que comenzaba a prepararse para una de sus noches más especiales. Eso sí, apenas unas horas antes de que la actualidad política volviera a monopolizar titulares con la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso.

Una muestra más de cómo, en apenas 48 horas, Barcelona fue capaz de pasar de celebrar el liderazgo femenino y el dinamismo económico a volver a mirar de reojo a Madrid. Los tiempos han cambiado y, en la capital, la actualidad política es, hoy por hoy, mucho más convulsa que en la ciudad condal. Sobre todo, para el PSOE.