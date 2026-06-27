Más dura será la caída

Con la cumbre de la OTAN en Ankara la encuadernación tan precaria de la política exterior de España dejará expuestos grandes herpes. Como precaución, Pedro Sánchez se rió aparatosamente al final de una sesión parlamentaria que le había dejado sin más amistades que Bildu. En paralelo, después de haber confiado totalmente en las leyes del régimen chavista, Rodríguez Zapatero pide la nulidad de su causa debido a los procedimientos del juez Calama. Extraña conducta de un expresidente de Gobierno, que además ha sido considerado faro moral de la izquierda, gran resistente ante el imperio yanqui e inspirador de la política exterior de Sánchez.

En su día, Zapatero creyó oportuno apoyar a Sánchez y eso, casualmente, le dio entrada en la sala de mapas de La Moncloa, especialmente en lo que se refiere a China y Venezuela. ¿Qué beneficios le reportó así a la marca España? Según ahora se ve, los beneficios fueron para Zapatero. El hecho es que, en el sistema de poder mundial y en los grandes mercados de inversión, la marca España perdura en manos de Felipe VI.

Ya sería hora de calibrar hasta qué punto las actuaciones internacionales del Gobierno Sánchez han perjudicado la marca España en el mundo. Es obvia la pérdida de peso en el entramado institucional de la Unión Europea, en la OTAN y en Washington. Y también en los países de Sudamérica, donde el populismo izquierdista no tiene el poder. Presidente de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez ha visto desaparecer a los partidos socialistas en Francia, Italia, Grecia y ha recibido críticas de la socialdemocracia danesa y el laborismo israelí.

¿Cómo definir el europeísmo de Pedro Sánchez? En sus inicios, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, pareció considerarle muy próximo. Le resultaba útil, acomodable y, tal vez, fácilmente manejable. Por eso se le toleraban caprichos y se rendía tributo a su ego político. Después, una y otra vez, Sánchez se ha desmarcado buscando rédito político de hoy para anteayer. En este momento, cuenta poco en el Consejo Europeo y en los foros atlantistas no le prestan la llave.

España tiene un buen servicio diplomático, que aplica lealmente las decisiones del gobierno, siempre y cuando no vayan contra su razón institucional que es la del Estado. Ahí se detecta el recelo de los diplomáticos con el sanchismo, irritados en buena parte por las arbitrariedades del ministro del ramo, no pocas veces pendiente de los objetivos de Sumar. Ante la necesidad de reformas como las que propuso el informe de Mario Draghi y una política sólida de seguridad y defensa, Pedro Sánchez no resulta un socio digno de confianza. No se le espera para acordar rigor en la política migratoria ni en las iniciativas de reindustrialización. Su gestualidad está aislando a España precisamente cuando las comunidades de naciones necesitan más confianza interna para instalarse con ventaja en el nuevo orden mundial. Si eso requiere de consensos, la carcajada de Sánchez en el Congreso de los Diputados garantiza todo lo contrario.