Vida y dolor por Venezuela

A Pedro Plaza Salvati, escritor venezolano, lo entrevisté hace un año cuando publicó 'La vida interrumpida' (Catarata), sobre su regreso de Barcelona (donde reside) a Venezuela, a Caracas, cuando la pandemia. Su país estaba peor que nunca, de modo que le pregunté al final: “¿Y ahora qué?” Él me respondió así: “Toca esperar, cruzar los dedos, y cada uno con su conciencia y los medios que tiene a su alcance contribuir al rescate del país".

Ahora Venezuela da escalofrío. Cuando se supo de la terrible mancha que para la historia supone el horrible descalabro de aquel país emocionante y raro le llamé a su casa de Barcelona. Quería saber cómo vivía este momento de la vida interrumpida de Venezuela, ahora también el país de todos los que viven la nueva mancha de su historia.

Caos y desolación en La Guaira, una ciudad destrozada por los derrumbes en Venezuela / AFP

"Te conté" , me dijo, "lo del edificio derrumbado donde viví un tiempo… Solo para que te hagas una idea te dejo unas fotos del antes y del después… Eran dos torres de 13 pisos con cinco apartamentos por piso cada torre, frente al mar Caribe, en la zona más golpeada del terremoto: Playa Grande, municipio Catia La Mar, La Guaira, muy cerca, por cierto, del aeropuerto de Maiquetía…"

Y luego me llegaron las fotografías. El horror las marca, como clavos ardientes en el suelo de lo que antes fue un lugar transparente. La señal dice: "Doble terremoto en Venezuela". Todo está roto allí, hasta el aire. Y todo parece esqueleto en el dibujo sin almas que Pedro Plaza añade a información tan triste. Antes fue un edificio enorme que recuerda a uno en el que hace muchos años habitó también la misma familia en los años mejores de Caracas.

¿Y ahora qué? A partir de esas fotografías, y del alma que las implica, le pregunté al escritor, y me dijo acerca de esta historia que ahora vive de lejos y que está tan cerca: "Lo primero fue la incredulidad y luego el desvelo por la diferencia de huso horario para seguir los acontecimientos… Los familiares y amigos con los que lográbamos hablar estaban poco informados de la magnitud de la tragedia: para ellos era como un cruel rompecabezas que había que armar. Siento mucho dolor y tristeza por las escenas tan trágicas y las historias que me cuentan. Una prima de un amigo y su familia quedaron hundidos de golpe. Admiro que tantos venezolanos, de manera voluntaria y no las autoridades, fuesen los primeros socorristas de personas atrapadas. No pude contener el llanto al enterarme de que las dos torres del edificio Nautilus en Playa Grande, Catia La Mar (La Guaria) -donde viví y avancé en la escritura de 'Broadway-Lafayette', que transcurre en gran parte en La Guaira; la zona más devastada del 'doblete sísmico'- se habían venido abajo. Fue escalofriante ver que el informativo de la tarde de Antena Tres del 25 de junio, fecha aniversaria de la muerte de mi madre, abría con la imagen del Nautilus (que en la novela identifico como N.) reducido a ruinas".

Una mujer busca entre las ruinas de los edificios caídos en Catia La Mar, La Guaira, tras el terremoto. / FEDERICO PARRA / AFP

En aquella entrevista Pedro Plaza Salvati me dijo que ante el país que entonces vivía tuvo la sensación "de un mundo que se derrumba". La pregunté al poeta y escritor Antonio López Ortega, que vive en Tenerife. Me envió un texto ('Contra la desolación') lleno de soledad y rabia. "Las imágenes que nos llegan son las de siempre: la de las víctimas que tratan de sobrevivir, de ayudar al prójimo, de rescatar a los bebés, de orientar a los ancianos. Gente ayudando a gente, gente con algún oficio que se suma a la operación de rescate. Los venezolanos están sumidos en la tragedia: conocen el entierro, el alarido, la desesperanza. Es la propia sociedad golpeada la que se une para tratar de salir a flote: ya están entrenados para ello. Ya saben que el Estado de hoy no responde: ellos son sus propios bomberos, sus propios enfermeros, sus propios excavadores, sus propios camilleros. Ya están entrenados a punto de las tragedias sucesivas. El Estado en la Venezuela de hoy no existe: lo que existe es el robo, el saqueo, la corrupción de ayer y hoy".

Para él, "esta sociedad nuestra, tarde o temprano se impondrá por su tesón ético, por su gallardía, por su hondo sentido de la solidaridad. Cada vez que la veo en acción, cada vez que va al rescate de una vida, recuerdo estos versos del poeta Gonzalo Rojos: 'De los acorralados/ es el Reino'".

Ahora el reino está roto; como dice el poeta López Ortega: "Las últimas catástrofes que han acaecido en Venezuela –la del 'deslave de Vargas' en 1999 y la del reciente terremoto que se ha ensañado con el hoy estado La Guaira- coinciden en la misma geografía. El número de víctimas de la primera se disfrazó con la incalculable cifra de 16.000; la de estos días quizá nunca la sabremos".

Detrás está el recuerdo de la maldad, el camino de una esperanza rota que Venezuela llora como de una maldición viniera.