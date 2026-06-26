Quimeras europeas en inmigración

La creación de centros de deportación fuera del territorio de la Unión Europea (UE) para inmigrantes irregulares y refugiados ––oficialmente “ centros de retorno ”–– se ha convertido en la nueva quimera detrás de la que la Comisión Europea y la mayoría de los gobiernos de los Veintisiete buscan ocultar su incapacidad para gestionar los flujos migratorios del siglo XXI y los problemas asociados a los mismos. El disparo del coste de la vivienda por falta de inversión en pisos sociales durante décadas, el deterioro de la sanidad y la educación por infrafinanciación en las zonas donde más ha crecido la población por la inmigración, la laxitud judicial con los delincuentes y violentos y la pasividad ante la ofensiva islamista contra la cultura y los valores europeos han creado un malestar social que la ultraderecha ha instrumentalizado para polarizar el tema de la inmigración. En lugar de abordar la raíz de los problemas, la UE opta por falsas soluciones milagro para frenar el avance electoral ultra, como los centros de deportación y se reúne con una delegación talibán en Bruselas para repatriar afganos, legitimando de facto su régimen totalitario y su brutal opresión a las niñas y mujeres.

Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia están negociando establecer los primeros de estos centros de deportación en Ruanda y Uzbekistán en 2026, a pesar de su elevado coste y de que no han servido para disuadir la inmigración donde se han materializado, como evidencian el caso de Australia con Papúa Nueva Guinea y Nauru (2012) y de Italia con Albania (2023). Otros países, como España y Francia, rechazan participar en esos proyectos.

La UE necesita inmigrantes para evitar el declive económico que acompaña el declive demográfico: reducción de la fuerza laboral, la actividad económica, la demanda interna y la inversión. En Alemania, las defunciones son más numerosas que los nacimientos desde 1972 y sin inmigrantes habría perdido población. Incluso con inmigración, la población alemana apenas crece desde 2020 con un aumento acumulado de solo 410.000 habitantes en los últimos cinco años, según Eurostat. El declive demográfico es más marcado en Italia, que en 2025 tenía 698.000 habitantes menos que en 2020 , según Eurostat.

En España, las defunciones superan a los nacimientos desde 2015. Gracias a la inmigración, la población española es 2,36 millones más alta que en 2020 , según el dato del pasado 1 de abril del Instituto Nacional de Estadística (INE). La economía en España crece mucho más que el conjunto de la eurozona en los últimos años debido la inmigración y al fuerte aumento del salario mínimo que han mantenido la demanda interna elevada. El 73,9% del crecimiento económico de 2018 a 2025 en España “es atribuible a la contribución de la población extranjera” , indica el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su informe El aumento demográfico en España como factor explicativo del actual ciclo económico. En Francia, la población ha crecido en 1,4 millones desde 2020 y ha posibilitado un mayor crecimiento económico que en Alemania en los últimos años, según los datos de Eurostat. El Instituto Estadísticas francés (INSEE) destacó en diciembre el papel de la inmigración en el aumento del empleo y del crecimiento económico .

Australia fue pionero en enviar desde 2012 a los inmigrantes y refugiados que llegaban por vía marítima a Papúa Nueva Guinea y Nauru mientras se tramitaban sus peticiones. Pero eso no frenó la llegada de inmigrantes irregulares. Sola la intervención física en alta mar de la Fuerza de Fronteras Australiana para interceptar e impedir la llegada de las barcas detuvo esa ola migratoria, indica un informe del Parlamento Europeo. El coste acumulado de mantener esos centros fuera de Australia supera ya los 8.000 millones de euros y el coste por cada inmigrante detenido en Nauru se cifraba en 363.000 euros anuales en 2025.